Lorena Cesarini, i look più belli aspettando di vederla a Sanremo 2022

Lorena Cesarini affianca Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Nata a Roma 35 anni fa da madre senegalese e padre italiano, l’attrice ha accolto con grande entusiasmo l’invito del direttore artistico: “La telefonata è arrivata il 1° gennaio. Ci ho pensato zero secondi, ho fatto i salti di gioia, sono stati i migliori auguri di buon anno che potessi ricevere” ha confidato la coconduttrice della kermesse commentando l’invito a calcare uno dei palchi più importanti dello spettacolo italiano.

Mercoledì 2 febbraio, dunque, Lorena Cesarini entrerà nelle case dei telespettatori che hanno già avuto modo di apprezzarla nel ruolo di Isabelle Mbamba della serie di Netlfix Suburra, ma anche in quelle di coloro che si troveranno ad ammirarla per la prima volta grazie all’evento televisivo. Di certo non passerà inosservata la sua personalità (“Vorrei portare un monologo sull’integrazione” ha anticipato al Corriere parlando degli insulti ricevuti sui social per la sua pelle nera), ma neppure la sua bellezza, certamente valorizzata da abiti realizzati per l’occasione.

I vestiti di Lorena Cesarini a Sanremo 2022

Chi firmerà i vestiti di Lorena Cesarini a Sanremo 2022? In attesa di sapere quale stilista avrà adattato su di lei un’eleganza in linea con uno stile semplice ma ricercatissimo, la sua pagina Instagram offre lo spunto per fantasticare sulla griffe che potrebbe essere al lavoro per ultimare i suoi outfit.

Da Philosophy di Lorenzo Serafini a Trussardi, diversi sono i marchi che hanno firmato gli abiti indossati dall’attrice negli scatti social. Uno in particolare, tuttavia, balza all’attenzione anche per il ringraziamento al suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli: Valentino. Chissà che la scelta non sia caduta proprio sulla grande griffe tra i simboli storici del made in Italy.