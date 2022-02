"Vaffanc*lo": Luca Argentero sbotta contro chi sfotte il lutto della moglie

Luca Argentero grande assente al festival di Sanremo a causa di grave lutto che ha colpito la moglie. É questa la motivazione data dallo staff dell'artista e che è stata messa in dubbio sui social. In particolare, la pagina Spinoza Live ha pubblicato un tweet di cattivo gusto insinuando che la giustificazione dell'assenza di Argentero fosse in realtà una scusa, come quelle usate dai ragazzini che non vogliono andare a scuola.

Il tweet non è passato inosservato e l'attore ha commentato con un "Vaffa". Commento al quale ne hanno fatto seguito altri in cui si chiede a Spinoza Live di porgere le scuse all'artista.

Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe.

[@pantana21] — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) February 2, 2022

La storia è nota. Nella mattinata di ieri la notizia della mancata presenza di Argentero al festival dopo la morte del suocero, il papà della moglie Cristina Marino. Condoglianze da parte di staff e follower, oltre che da Claudio Fasulo, responsabile dell'intrattenimento di Rai Uno, che ha dato la notizia nella conferenza stampa di ieri. Riserbo assoluto da parte dell'attore torinese - atteso alla kermesse per celebrare il suo successo da protagonista di Doc 2 - e da parte della moglie Cristina, chiusi nel loro dolore. Una privacy interrotta solo per mettere a tacere il veleno gratuito dei social.