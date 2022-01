Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 con 'Brividi': canzone, testo e significato

Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 con 'Brividi'. Prima volta al Festival per il giovane rapper, artista rivelazione dell'ultimo anno, mentre l'autore di 'Soldi - brano vincitore del 2019 - è un habitué dell'Ariston, con quattro partecipazioni alle spalle, l'ultima nella scorsa edizione come super ospite. La loro collaborazione è nata appositamente per partecipare alla kermesse.

La canzone con cui sono in gara, scritta insieme, parla d'amore. Un'emozionante ballata in cui si mescolano le sonorità di entrambi. Il testo parte da un sogno e racconta il problema di voler dare tutto in amore, fino a sentirsi sbagliati.

Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 con 'Brividi': testo

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all'angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

