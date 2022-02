Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo

Mahmood e Blanco vincono il 72esimo Festival di Sanremo con la canzone 'Brividi'. Favoriti fin dall'inizio, i due cantautori hanno conquistato pubblico (54.3% al televoto) e sala stampa già dal primo ascolto. Voluti fortemente da Amadeus, separatamente, hanno deciso di partecipare insieme. Scelta vincente.

Al secondo posto Elisa con 'O forse sei tu', terzo classificato Gianni Morandi con 'Apri tutte le porte'. Premio della critica Mia Martini a Massimo Ranieri, tornato a Sanremo dopo 25 anni con la canzone 'Lettere di là del mare', mentre il premio Lucio Dalla va a Gianni Morandi con 'Apri tutte le porte'. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fabrizio Moro con 'Sei tu', premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale a Elisa con 'O forse sei tu'.

Il Festival dei record

Si chiude il sipario su Sanremo 2022, il Festival dei record. Il terzo firmato da Amadeus, che visti i risultati potrebbe tornare con un Ama quater. La scelta musicale lo ha premiato, con un cast stellare e canzoni di altissimo livello, ma la parte televisiva non è stata da meno. Nel complesso uno show perfetto, coi giusti tempi e il valore aggiunto di ospiti come i Maneskin, nella serata di apertura, ma anche Fiorello, Checco Zalone, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. Sabrina Ferilli show nella serata conclusiva, l'attrice romana si mangia il palcoscenico e con lei è il miglior "the end" che potesse esserci. Almeno per ora.

La Classifica

1 - Mahmood e Blanco con Brividi

2 - Gianni Morandi con Apri tutte le porte

3 - Elisa con O forse sei tu

4 - Irama con Ovunque sarai

5 - Sangiovanni con Farfalle

6 - Emma con Ogni volta è così

7 - La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

8 - Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare

9 - Dargen D'amico con Dove si balla

10 - Michele Bravi con Inverno dei fiori

11 - Matteo Romano con Virale

12 - Fabrizio Moro con Sei tu

13 - Aka 7even con Perfetta così

14 - Achille Lauro con Domenica

15 - Noemi con Ti amo non lo so dire

16 - Ditonellapiaga e Rettore con Chimica

17 - Rkomi con Insuperabile

18 - Iva Zanicchi con Voglio amarti

19 - Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia,

20 - Hughsnob e Hu con Abbi cura di te

21 - Yuman con Ora e qui

22 - Le Vibrazioni con Tantissimo

23 - Giusy Ferreri con Miele

24 - Ana Mena con Duecentomila ora

25 - Tananai con Sesso occasionale

