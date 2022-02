Sanremo: Irama ha avuto un lieve malore, ma lo dice solo ora

Lieve malore per Irama alla vigilia della terza serata del festival di Sanremo. Niente di grave, s'intende, eppure il cantante ci tiene a condividere anche questo momento di difficoltà con i fan che hanno contribuito a farlo posizionare nella quarta posizione della classifica generale. E' via Instagram che il cantante, ex allievo di Amici, condivide un video che è mix dei momenti più belli della kermesse, ovvero quelli in cui canta sul palco la sua Ovunque sarai, e i retroscena più complessi, come cioè che è seguito ad una intossicazione alimentare.

Era il tre febbraio quando Irama, poco prima della sua esibizione, si è sottoposto ad una flebo a causa di un alimento sbagliato ingerito nelle ore precedenti. L'allarme è presto rientrato ma è stata inevitabile la paura per il cantante, vittima di Covid l'anno scorso proprio nel pieno del festival, tanto che la produzione mandò in onda un video della sua esibizione nel corso delle prove. "Sono contento che "Ovunque sarai" stia entrando dentro di voi - scrive a corredo della clip l'artista - E io, per ringraziarvi, voglio farvi entrare ancora di più dentro di lei. Nudo e crudo. Grazie di cuore per il vostro affetto e supporto incredibile. Ci vediamo stasera. Vi abbraccio".

Nella clip, si vede Irama seduto su una sedia, evidentemente fuori forma, mentre il personale medico dell'Ariston, di fronte a lui, è intendo a metterli la flebo con i medicinali alla mano. Una cura immediata, nel tentativo (riuscito) di mettere in piedi il cantante in vista della performance della sera stessa.

È la quarta volta al Festival per Filippo Maria Fanti in arte Irama. Il cantautore e rapper porta all'Ariston un brano dedicato a una persona molto importante che non è più nella sua vita, ma non vuole svelarne l'identità. Più che una canzone, ha spiegato. questa per lui è "una poesia", come ha dichiarato, e anticipa il nuovo album, dal titolo 'Il giorno in cui ho smesso di pensare', che uscirà il 25 febbraio. Intanto stasera la finale ed il posizionamento definitivo in classifica.