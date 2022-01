I Maneskin super ospiti a Sanremo 2022

I Maneskin saranno ospiti al Festival di Sanremo 2022. La rockband, balzata in meno di un anno sulla vetta della musica mondiale, torna all'Ariston, dove tutto è iniziato, dopo il trionfo della passata edizione.

Lo ha annunciato Amadeus questa sera al Tg1, in collegamento dal foyer del teatro sanremese che dal 1 al 5 febbraio ospiterà la kermesse: "Sono felice ed emozionato perché voglio molto bene a questi super ospiti - ha detto il direttore artistico -. Sono la band più forte al mondo in questo momento, stanno facendo un percorso perfetto. Li aspetto a braccia aperte, come tutto il pubblico italiano. Sono i super protagonisti della prima serata e non poteva essere altrimenti. Consiglio a chi seguirà il Festival di non perdersi neanche un momento, fin dal primo minuto".

Il commento dei Maneskin

In collegamento da Los Angeles, dove in questi giorni hanno partecipato a un festival e dove resteranno ancora una settimana per il loro primo Saturday Night, i Maneskin hanno ringraziato Amadeus: "Non vediamo l'ora. Sarà bellissimo, una grandissima emozione. Vogliamo ringraziare Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo, che è stato il punto di svolta per tutto quello che è successo dopo". La band romana non ci ha pensato un attimo a dire di sì all'invito: "Li ho semplicemente invitati, so l'affetto che hanno per il Festival e sanno l'affetto che io e tutto il pubblico ha per loro - ha detto ancora Amadeus - E' bastato un mio invito fatto con il cuore ed è arrivato il loro sì".

I super ospiti di Sanremo 2022

I Maneskin si aggiungono a Checco Zalone e Cesare Cremonini, anche loro annunciati da Amadeus nei giorni scorsi. Qui tutto quello che c'è da sapere sui super ospiti di Sanremo 2022.