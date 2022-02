Maria Chiara Giannetta presenta i non vedenti che l'hanno aiutata a girare Blanca e si commuove

Maria Chiara Giannetta ha raccontato al pubblico del Festival come si è preparata per girare Blanca, protagonista non vedente della famosa fiction di Rai1. Ha così invitato tutti a chiudere gli occhi e provare a ascoltare. “Ascoltate i battiti del vostro petto, il vostro respiro e annusare gli odori intorno a voi e il sapore che avete in bocca. Quando ho iniziato quest'avventura ho voluto che mi affiancassero cinque persone, io li chiamo i miei guardiani. I miei guardiani sono ciechi". Così ha presentato Michela, Marco e Sara, Maria e Veronica, che non è potuta essere presente.

Di tutti loro ha raccontato qualità e pregi sottolineando quanto sia stato fondamentale conoscerli per arricchirla professionalmente ma soprattutto umanamente: “Blanca è tutti loro, Blanca è l’incamponirsi di tutti loro, è il salto nel vuoto di Maria, la simpatia di Veronica. E io ho imparato che è bello andare oltre ciò che si vede. Andare oltre i miei disagi, i miei imbarazzi, le mie paure”, ha concluso commossa.