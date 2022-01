Sanremo 2022, i vestiti di Maria Chiara Giannetta

Dalla fiction di Rai 1 Blanca alla realtà del Festival di Sanremo: breve per Maria Chiara Giannetta è stato il passo che l’ha inserita in un contesto inimmaginabile fino a poco tempo fa. L’attrice foggiana, trent’anni il prossimo 20 maggio, affianca Amadeus nella quarta serata del Festival e, contestualmente all’annuncio della sua co-conduzione, è emersa anche la promessa di farsi conoscere per una personalità ancora poco nota al grande pubblico che, fino ad ora, ha avuto modo di apprezzarla nei panni di protagonista di film e serie tv.

Sul palco più prestigioso dello spettacolo italiano Maria Chiara Giannetta avrà modo di esprimersi, per doti canore fino ad ora mai mostrate (“Ho la chitarra, ma la suono in cameretta. Non ho mai cantato su un palco… Vedremo se questa sarà l’occasione” ha anticipato al Corriere) ma anche per il modo di portare gli abiti pensati per un’occasione tanto importante. E, infatti, parlando della consapevolezza di essere al centro dell’attenzione anche per il look: “Cercherò di essere carina ma comoda e a mio agio, con la consapevolezza che il mio desiderio è intrattenere: conta cosa dirò” ha confidato l’attrice che, al momento, non ha ancora svelato quale stilista avrà firmato gli abiti per il gran giorno.

In attesa di conoscere la griffe e vedere con quali creazioni catturerà milioni di sguardi, il suo account Instargam è vetrina di immagini in cui spesso appare in abiti di Giorgio Armani, re di un eleganza che non ha bisogno di essere raccontata. Che sia lui lo stilista designato per valorizzarla anche in questa occasione?