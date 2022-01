Massimo Ranieri a Sanremo 2022 con 'Lettera di là del mare': canzone, testo e significato

Massimo Ranieri a Sanremo 2022 con 'Lettera di là del mare'. Il cantante napoletano torna in gara al Festival dopo 25 anni, mentre nel 2020 salì sul palco dell'Ariston per duettare con Tiziano Ferro. In quell'occasione presentò anche un suo inedito, ma solo quest'anno ha accettato l'invito a partecipare tra i Big. Tra le sue tante partecipazioni a Sanremo, indimenticabile quella dell'88, quando trionfò con 'Perdere l'amore', brano che consacrò il suo successo.

Sul palco dell'Ariston porta una canzone scritta da Fabio Ilacqua che tocca il tema dell'immigrazione. Il brano racconta una traversata in mare piena di speranza e paura, fino all'emozione di scorgere dopo tanta fatica l'altra sponda.

Massimo Ranieri a Sanremo 2022 con 'Lettera di là del mare': testo

La notte non finisce mai

L'America lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov'è libertà

E l'acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni