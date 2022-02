Sanremo, Mattarella ha chiamato Amadeus: "Non ci credevo"

E' un'altra mattinata piena di soddisfazioni per Amadeus, che ha incassato un altro straordinario successo per la terza serata consecutiva. Non solo. Il direttore artistico ha ricevuto un'altra sorpresa che lo ha lasciato senza parole, la telefonata di Sergio Mattarella per l'omaggio ricevuto ieri sera.

Amadeus ha aperto la puntata con parole di stima e gratitudine per il Presidente della Repubblica, che ieri ha rinnovato il giuramento per il secondo mandato, poi gli ha dedicato la canzone 'Grande grande grande', ricordando la sua presenza all'ultimo concerto di Mina, alla Bussola di Viareggio nel '78. Il messaggio è arrivato a destinazione e Mattarella ha voluto ringraziare personalmente Ama, che ha raccontato in conferenza stampa la chiamata: "Ho ricevuto la telefonata del presidente Mattarella. Se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato Mattarella, non ci avrei mai creduto".

"Ha seguito il Festival ieri sera e si è commosso per l'omaggio che ha ricevuto" ha fatto sapere Amadeus, ancora emozionato, continuando: "Mi ha fatto i complimenti. Ha avuto il piacere di ricordare quella serata per lui bellissima. Lui è un grande fan di Mina. Lo ringrazio di cuore, mi commuovo". Di questo Festival è sicuramente una delle cose che non dimenticherà.