Sanremo 2022, la rinascita di Michele Bravi: dall'incidente all'amore, fino al ritorno all'Ariston

Tra i protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo c'è Michele Bravi. Il cantante scoperto e lanciato nel mondo discografico da X Factor. Per il cantautore questa non è la prima esibizione sul palco dell'Ariston, bensì la quarta: la prima risale al 2017 e le altre due al 2018.

Bravi a soli 27 anni ha dovuto affrontare un momento molto difficile, doloroso che lo ha portato a scrivere l'album che ha presentato a gennaio 2021: "La geografia del buio". Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente stradale, nel novembre 2018, in cui è morta una donna. Dopo anni di silenzio e ritiro a vita privata è tornato sulla scena molto cambiato e con maggiore consapevolezza.

Chi è Michele Bravi

Michele Bravi è nato a Città di Castello, il 19 dicembre 1994. Nel 2013, all'ultimo anno di liceo, ha deciso di partacipare alle selezioni di X Factor, che stava per inaugurare la sua settima edizione, e quella decisione gli ha cambiato la vita. Tiziano Ferro lo notò e, insieme a Zibba, scrisse per lui il brano La vita e la felicità, con cui vinse il talent.

Michele Bravi e il fidanzato

Nel 2021, dopo anni lontano dai riflettori, è tornato a fare musica, ha pubblicato il suo album "La geografia del buio", in cui è pubblicata la canzone "Mantieni in bacio". Proprio parlando del singolo Bravi ha fatto coming out e ha spiegato perché fino a quel momento non aveva mai parlato liberamente dei suoi sentimenti. In un'intervista all'Huffington Post ha rivelato: "Quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento rivoluzionario che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c’è tanto bisogno di parlare e condividere". E parlando dell'album aggiunse: "Dopo dolore, la seconda parola di questo disco è amore. Ho avuto una grande fortuna, che qualcuno condividesse con me questo percorso di dolore. Due anni fa, mi è stato chiesto da questa persona di fare agli altri lo stesso dono che io ho ricevuto, e io l’ho fatto. Tutta la nostra storia è dentro queste canzoni". Intervistato da Today alla vigilia di Sanremo, Bravi ha parlato ancora di questa importante storia d'amore: ""Io ho la fortuna, e ti dico fortuna perché piano piano, crescendo, sto imparando che non è così scontato, di essere stato innamorato almeno una volta nella vita. E nonostante siano passati degli anni e questa cosa sia finita, vivo ancora dell'eco luminoso che quel momento mi ha dato. Vivo ancora del riverbero di umanità che quel momento mi ha regalato e questa cosa per me va raccontata, va fatta vivere". Qui l'intervista completa.

La carriera di Michele Bravi

Dopo la vittoria di X Factor Bravi pubblica l'EP di debutto ("La vita e la felicità"), mentre l’anno successivo esce il suo primo album A passi piccoli. Lì sono contenuti 11 brani scritti da alcuni dei più grandi cantautori italiani come Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro e Federico Zampaglione.

Nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con "Il diario degli errori" e si posiziona quarto. Dopo pubblica il secondo album Anime di carta e canterà, per il film Disney Coco, il brano Ricordami (Solo).

Nel 2018, mesi prima del tragico incidente, partecipa per la seconda al Festival nella serata dei duetti insieme ad Annalisa, a marzo parteciperà anche a "Sanremo Young". Il 2018 sarebbe stato un anno d'oro per il cantante di Città di Castello, in quell'anno infatti è uscito il suo primo romanzo "Nella vita degli altri".

Del 2021 è il suo ultimo album "La geografia del dolore", mentre quest'anno, il 17 gennaio, è uscito su Amazon Prime Video la serie tv Monterossi dove Michele Bravi ha debuttato come attore. Il cantante non ha mai negato il suo interesse verso la recitazione: i suoi concerti spesso erano teatro dei suoi piccoli monologhi, oltre che della sua musica.

A Sanremo porta la canzone "Inverno dei fiori".

L’incidente di Michele Bravi

Come abbiamo accennato, il 2017 è stato un anno bello per Bravi, almeno fino al mese di novembre. Il festival di Sanremo, un libro pubblicato e poi il terribile incidente in cui una donna, Rosanna Colia, è morta subito dopo l'impatto tra l'auto di Bravi. "Al momento del sinistro, Michele Bravi non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio" specificò l’avvocato del cantante, Manuel Gabrielli. La donna stava guidando un Da quel momento si susseguirono mesi e mesi di silenzio, un dolore enorme per Bravi che aveva solo 23 anni. Come ha spiegato lo stesso Michele in quel periodo è stato fortunato ad avere una persona accanto che lo amava. Nel 2020 il tribunale ha messo il punto alla triste vicenda in cui il cantante decise di patteggiare: non un'ammissione di colpa, ma la volontà di lasciarsi, per quanto possibile, l'incidente alle spalle. Fo lo stesso avvocato a dichiarare che Michele, alcuni mesi dopo, scrisse alla famiglia della vittima.

"Per tanti mesi ho dovuto accettare dell’attenzione non richiesta - ha dichiarato in un'intervista al Messaggero - Nessuno considerava il dolore delle persone coinvolte: ora ha trovato pace in sede legale. Basta così".