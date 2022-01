Michele Bravi a Sanremo 2022 con 'Inverno dei fiori': canzone, testo e significato

Michele Bravi a Sanremo 2022 con 'Inverno dei fiori'. Il cantautore - vincitore di X Factor nel 2013 - torna al Festival per la seconda volta, dopo il quarto posto nel 2017 con 'Il diario degli errori'.

La canzone con cui è in gara parla d'amore. E' un brano molto intimo, scritto dopo il tour estivo, sulla rinascita emotiva che arriva grazie a sentimenti nuovi. Bravi sta lavorando anche a un album, ma non sa ancora quando uscirà. Il pezzo ne è un anticipo.

Michele Bravi a Sanremo 2022 con 'Inverno dei fiori': testo

A volte il silenzio brucia come una ferita

Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita

Altre volte la tua voce è come un fiume in piena

E si fa largo nel mio mare come fa una vela

Ti nascondi nei miei occhi

Ma ti lascio andare via quando piango

Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto

E so quanto fa bene

È da tanto che non mi succede nient'altro che avere la paura di perderti da un momento all'altro

Ma nell'ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto

E nell'ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità



Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni