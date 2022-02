Sanremo: la domanda di Serena Bortone che non sarebbe piaciuta a Michele Bravi

Non a tutti è piaciuta la domanda rivolta da Serena Bortone questo pomeriggio a Michele Bravi. Neanche a Michele Bravi stesso, a quanto pare. Lo dimostrano alcuni commenti che si possono leggere in rete in merito all'ultima puntata di "Oggi è un altro giorno", il talk condotto dalla giornalista nel primo pomeriggio di Rai Uno. Nel dettaglio, Bortone ha fatto riferimento all'incidente in cui è stato coinvolto il cantante, risalente al 2018. Un evento drammatico che è costato la vita ad una donna di 58 anni e che ha segnato inevitabilmente gli ultimi anni dell'artista.

Durante l'intervista a Michele, in gara a Sanremo con il brano L'inverno dei fiori, Bortone ha dichiarato: "So che per te c?è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile". E ancora: "Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato". Di tutta risposta Bravi si è limitato ad una replica piuttosto stringata: "Sono tornato a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità".

Di lì a poco, Bortone ha domandato a Bravi come proseguisse la sua vita sentimentale. Ebbene, la risposta di Bravi a molti è sembrato uno sfogo da ricondurre anche alla domanda precedente. "Sono innamorato delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarle come dimostrano le cose", ha detto.

Se a Michele è piaciuta o meno la domanda di Bortone, non sappiamo con esattezza. Di certo però c'è che a sollevare le proteste sono stati i fan di lui via Twitter. "Clima tesissimo dopo la domanda di Serena Bortone a Michele Bravi sull?incidente", si legge in un tweet. "Inopportuna", aggiunge qualcun altro. "Encomiabile l?eleganza di Michele Bravi nel rispondere ad una domanda pessima, indelicata e totalmente fuori luogo di Serena Bortone!", fa eco un'altra persona.

serena bortone se mi leggi sappi che sei una giornalista davvero schifosa a chiedergli dell?incidente e lui ha risposto da gran signore pic.twitter.com/c87NLXbMMr February 4, 2022

L'incidente di Michele Bravi

Come si diceva sopra, il 2017 è stato un anno complesso per Bravi. Dopo il festival di Sanremo, un libro pubblicato, è arrivato il terribile incidente in cui una donna, Rosanna Colia, è morta. "Al momento del sinistro, Michele Bravi non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio" specificò l?avvocato del cantante, Manuel Gabrielli. Da quel momento si susseguirono mesi e mesi di silenzio, un dolore enorme per Bravi che aveva solo 23 anni. Come ha spiegato lo stesso Michele in quel periodo è stato fortunato ad avere una persona accanto che lo amava. Nel 2020 il tribunale ha messo il punto alla triste vicenda, il cantante chiese di patteggiare e gli fu concesso (ottenne un patteggiamento a un anno e sei mesi con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale). Il suo avvocato, in un'intervista, dichiarò che Michele, alcuni mesi dopo il sinistro, scrisse alla famiglia della vittima.