Michele Merlo dimenticato a Sanremo, il padre: "Eppure bastava poco"

Le fans si erano attivate con un videomessaggio carico d'amore e avevano cercato in tutti i modi di realizzare il sogno di Mike Bird, Michele Merlo, di portare a Sanremo la sua "Farfalle". Appello che però è caduto nel vuoto creando grande dispiacere ed amarezza.

Sulla mancata sensibilità del direttore artistico Amadeus si è espresso Domenico Merlo, papà del rosatese, morto lo scorso giugno a causa di un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Le parole di papà Domenico

"Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto - ha dichiarato papà Merlo in una recente intervista rilasciata al Corriere del Veneto - Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia"