Sanremo 2022, tutti pazzi per il "non monologo" di Sabrina Ferilli: il testo integrale

Alla fine di un Sanremo 2022 che, come molti altri programmi televisivi, è stato la sede del "monologhismo" spinto, ovvero dei monologhi di volti tv a proposito delle proprie battaglie private e sociali, è arrivata Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli che, con la sua intelligente ironia, ha dissacrato la situazione con quello che, in scaletta, è stato soprannominato un "non monologo", ovvero una rassegna di temi che la conduttrice avrebbe potuto trattare per poi non trattarli effettivamente, per lasciare spazio a chi ha reali competenze. E per lanciare una frecciata ai tuttologi della rete, "esperti di virologia e di calamità naturali". Con tanto di citazione di Italo Calvino.

Di seguito, il testo integrale del monologo, richiesto dal conduttore Amadeus, che però non è stato accontentato.

Il monologo