Morgan stronca Sanremo, solo lui potrebbe liberarci dalla "dominazione tirannica"

Morgan e Sanremo due mondi che quando si uniscono non possono non regalare momenti destinati a rimanere nella storia, se non della tv, sicuramente del Festival. Impossibile dimenticare l'esibizione di due anni fa, quando sul palco, insieme a Bugo, cambiò il testo della canzone, o quando decise di suonare e dirigire l'orchestra. Insomma, era scontato che volesse commentare la prima punatata dello show condotto da Amadeus con il supporto di Ornella Muti.

Tra alti e bassi è stata una prima serata è stata un successo, i Maneskin, Matteo Berrettini, i Meduza (orgoglio italiano nel mondo, ma nessuno - o quasi - sapeva fossero del Belpaese), lo show di Fiorello e poi l'emozione dei concorrenti, soprattutto di quelli più maturi come Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Ma a Morgan non è piaciuto, avrebbe voluto fare una diretta per commentare live il Festival, ma ha scoperto che il social ha limitato le sue possibilità. "Ti è stato impedito di condividere video in diretta. Di recente i post del tuo account sono stati rimossi perchè violavano le linee guida" questo è stato il messaggio che ha visto comparire il cantautore quando ha premuto play. Morgan si è quindi sfogato nei commenti in cui ha criticato duramente alcune canzoni: "Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce", "Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella".

Poi ecco la promessa: prima di morire sarà il direttore artistico di Sanremo per liberarci dalla "tirrania". "Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria", queste le sue parole.