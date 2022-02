Morta Monica Vitti, l'omaggio della sala stampa a Sanremo

Standing ovation per l'icona del cinema italiano scomparsa a 90 anni

La morte di Monica Vitti scuote anche il Festival di Sanremo. La notizia è arrivata intorno a mezzogiorno in sala stampa, a conferenza appena iniziata. "Purtroppo abbiamo perso un'icona del nostro cinema, è morta Monica Vitti" ha detto il vicedirettore della comunicazione Rai Stefano Marroni, tra lo sbigottimento dei giornalisti. Standing ovation per l'indimenticabile attrice, per lei l'omaggio di Amadeus, del direttore di Raiuno Stefano Coletta e tutta la sala stampa.