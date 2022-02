Sanremo, Ornella Muti replica alla polemica sulla marijuana: "Non giro per il backstage donando canne"

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già è esplosa la prima polemica. Conferenza stampa frizzantina quella di questa mattina al Casinò della città dei fiori, dove Amadeus ha presentato meglio la sua terza edizione, che parte stasera su Raiuno. Presente anche Ornella Muti, che sarà al suo fianco in questo esordio - attesissimo - ed è proprio lei ad essere finita nel mirino per alcune dichiarazioni fatte sulla cannabis.

I deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari Sociali, hanno sollevato la questione: "Riconosciamo in Ornella Muti un'autorevole artista e grande icona del cinema italiano ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post - si legge nel loro comuncato - Non vorremmo che il Festival di Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum".

La replica è arrivata dalla diretta interessata: "Intanto la cannabis legale è già legale, non deve esserci un referendum - ha risposto a una giornalista che le chiedeva un commento -. Io quella spingo, non spingo l'aspetto ludico della canna. Mi dispiace per questa polemica, sembra che giro per il backstage donando canne. Mi rendo conto che i cambiamenti sono sempre spaventosi e difficili, comunque ci sono persone molto più giuste per parlare nello specifico degli effetti della canna terapeutica. Io mi curo omeopaticamente e grazie al cielo non è vietato". E ancora sulla cannabis ad uso terapeutico: "Ci sono esempi di bambini epilettici e molto altro. Sembra che uno si deve fumare una canna, ma non è così. Ci sono estratti, oli, ed è una scelta del paziente".

La perdita della mamma

Rispondendo alle polemiche, Ornella Muti ha ricordato anche la mamma: "A mia mamma l'avevano prescritta ma non sono riuscita a dargliela. Stava molto male e, come accade in questi casi è stata imbottita di psicofarmaci. L'ho persa senza poterle dire ciao perché non mi riconosceva più". E ancora: "Io parlo di cannabis terapeutica, è sciocco fare riferimento alla canna. Mi dispiace che questo venga confuso. Ognuno deve fare quello che si sente e deve poter avere il diritto di dire 'mi voglio curare così'".

"Girano droghe più pesanti e pericolose"

Infine il commento sulla legalizzazione della cannabis: "Legalizzarla sarebbe migliore, perché girano droghe molto più pesanti e pericolose. E poi è un giro molto pericoloso quello degli spacciatori. Il vino lo possiamo bere tutti, perché nessuno si preoccupa di quanto è pericoloso? Ci sono un sacco di ragazzini che vanno in coma etilico. Però sembra che tutto si sia concentrato su questo e che io sono una pazza che va in giro con le canne. Non lo sono. Bisogna vedere cosa succede legalizzandola".