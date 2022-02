Sanremo 2022, Ornella Muti e i gioielli con la marijuana: è polemica

Il Festival di Sanremo sta per iniziare, i cantanti e gli ospiti sono già arrivati in hotel. In tempo zero è già stata servita la prima polemica sanremese, la protagonista? Ornella Muti. La co-conduttrice su Instagram, mentre era già nella città dell'Ariston, ha pubblicato la foto di lei e la figlia, Naike, mentre indossano un paio di orecchini e una collana con delle foglie di marijuana.

Ad accorgersi di questo particolare dal sapore proibito sono stati i deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari Sociali, che hanno scritto un comunicato in cui stigmatizzano il gesto.

"Riconosciamo in Ornella Muti un'autorevole artista e grande icona del cinema italiano ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo". La paura dei due deputati è che il palco dell'Ariston diventi un megafono a favore della legalizzazione: "Non vorremmo che il Festival di Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum".

Il "precedente" familiare

"Tanto più di fronte ai recenti fatti di cronaca che vedono coinvolta la sorella di Ornella Muti, Claudia, in una maxiretata per smercio di sostanze stupefacenti. Manteniamo certo un atteggiamento garantista ma la riteniamo un'esternazione impropria. Ricordiamo che l'uso della cannabis in Italia è illegale, se non per uso terapeutico", concludono.