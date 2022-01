Ornella Muti a Sanremo 2022: le foto e i look da ricordare in attesa di vederla al Festival

Ornella Muti apre la 72esima edizione del Festival di Sanremo nel ruolo di conduttrice accanto ad Amadeus. L’attrice romana non ha certo bisogno di presentazioni: per lei parlano i 50 anni di carriera che l’annoverano tra le più note interpreti italiane, dotata di un bagaglio professionale colmo di successi cinematografici.

Ma si sa che alla fine, nonostante la ricchezza di un passato lavorativo, una prima volta può sempre arrivare nella vita e, infatti, per Ornella Muti tale è l’invito a presenziare sul palco dell’Ariston, un’opportunità straordinaria. Così, dopo aver interpretato decine di film per la tv e per il cinema lavorando - tra gli altri - con Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen, l’attrice si ritroverà a scendere la fatidica scalinata dell’Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione del più importante appuntamento con la musica italiana.

“Un po’ di paura ce l’ho” è la confidenza rilasciata nello spot della kermesse che, insieme a lei, vede protagoniste Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli: un commento, il suo, che racconta l’emozione per l’eccezionale occasione che al pubblico darà modo di conoscerla anche nelle vesti di presentatrice del più importante appuntamento con la musica italiana.

I vestiti di Ornella Muti a Sanremo 2022

E a proposito di vestiti, considerata la portata dell’evento che più di qualunque altro coniuga la storia dello spettacolo e della musica a quella della moda e dei costumi, l’interesse verso il look che Ornella Muti esibirà nella serata di esordio del Festival cresce di pari passo all’attesa di ascoltare i brani in gara. Quale designer avrà pensato per lei gli abiti indossati al Festival di Sanremo?

Al momento ancora nulla di certo trapela rispetto al look scelto dalla 66enne romana per il prestigioso evento, ma considerare gli eventi passati in cui ha sempre spiccato per un’eleganza adattata alla sua fisicità, qualche ipotesi sulle griffe e gli stilisti che potrebbero accompagnarla in questa circostanza si può avanzare. Giorgio Armani, per esempio, con cui Ornella Muti ha un rapporto di amicizia di lunga data: dello stilista piacentino, infatti, sono gli abiti indossati nella foto in cui posa insieme a Sabrina Ferilli nei giorni precedenti al Festival; Cartier, poi, è il tag a corredo del post che fa pensare alla maison per i gioielli scelti nella serata.

Ornella Muti è stata anche testimonial di Bottega Veneta che lo scorso settembre l’ha invitata per l’inaugurazione del suo flagship store romano in Via Condotti, ma ha anche indossato abiti di Fendi e presenziato alle sfilate di Chanel. Se sarà una di queste griffe a vestire Ornella Muti per il Festival lo scopriremo a ridosso del suo debutto. Intanto, la gallery in basso ci mostra una rassegna delle sue foto più belle.