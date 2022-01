Chi sono gli ospiti di Sanremo 2022

Sanremo, si sa, oltre ad essere il tempio della canzone italiana è anche un via vai di super ospiti. Personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e tv, ovviamente anche della musica, comici, sportivi, influencer: sono sempre tanti i nomi che ogni anno passano per l'Ariston durante le cinque serate del Festival. Italiani ma anche internazionali.

L'emergenza Covid e i rigidi controlli per il contenimento della pandemia incidono sul parterre, ma Amadeus ha promesso anche in questa edizione delle belle sorprese. La prima - e finora unica ad essere stata svelata - è la presenza di Checco Zalone in una puntata (non si sa ancora quale), ma sembra certa anche la performance di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, che non è mai stato al Festival di Sanremo né come Big in gara né come special guest, potrebbe partecipare per lanciare il nuovo album, La ragazza del futuro, che uscirà il 25 febbraio.

Jennifer Lopez e altre star internazionali

Quest'anno Amadeus vorrebbe portare all'Ariston diverse star internazionali. Se l'anno scorso Naomi Campbell ha dato forfait a causa delle restrizioni per chi arrivava dagli Stati Uniti, stavolta potrebbe arrivare un'altra icona planetaria. Il direttore artistico avrebbe chiamato a rapporto Jennifer Lopez, corteggiata fin dalle sue trasferte italiane di questa estate. L'ospitata dell'attrice e popstar americana anticiperebbe l'uscita di Marry Me - Sposami, la nuova commedia che la vede protagonista insieme ad Owen Wilson. Insieme a lei, se non sul palco dell'Ariston almeno nella città dei fiori, potrebbe arrivare anche il compagno Ben Affleck.

Gli ospiti italiani

Le voci sugli ospiti italiani a Sanremo 2022 si rincorrono da settimane, ma a parte Zalone non c'è stato altro annuncio ufficiale da parte di Amadeus, che probabilmente li svelerà nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival. Si fanno i nomi di Tommaso Paradiso, Can Yaman, Chiara Ferragni, Luisa Ranieri e altre attrici delle fiction Rai. Sembrerebbero certi, invece, quelli anticipati da Monica Setta su Economy: Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani per lanciare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sempre secondo la giornalista, in Rai si ipotizza di affidaare una striscia festivaliera a Elisa Isoardi.

Non ci sarà Jovanotti

Grande amico di Amadeus, Jovanotti era atteso fin dalla prima edizione firmata dal conduttore de I soliti ignoti, nel 2020. Il cantautore, però, non ci sarà neanche stavolta. Appena guarito dal Covid, ha fatto sapere a Radio Subasio: "Starò a casa e farò il tifo da lontano come autore di Gianni Morandi con cui siamo in gara, sono concentrato su questo". Jovanotti, infatti, è l'autore della canzone Apri tutte le porte: "Quando ho ricevuto la registrazione del brano mi sono esaltato, mi piace un sacco - ha detto - Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c'è niente di più serio del gioco".