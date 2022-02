Sanremo, le pagelle delle cover: promossi e bocciati

Maratona musicale di altissimo livello. Stasera lo show televisivo ha lasciato totalmente spazio alla musica di quattro decenni - '60/'70/'80/'90 - italiana, ma anche internazionale, vera chicca di questa edizione. Non sono pochi i cantanti ad aver scelto un pezzo in inglese, aprendo un ventaglio di musicalità più ampio e avvincente. Vincono Gianni Morandi e Jovanotti con un medley dei loro successi, secondo posto per Mahmood e Blanco.

Nella serata dedicata alle cover anche Jovanotti ne canta una ('Che sarà' dei Ricchi e Poveri) dopo l'improvvisata sul palco con Morandi e la toccante poesia di ringraziamento alla vita, letta poco dopo. Non canta Maria Grazia Giannetta, ma fa lo stesso una gran bella figura. Spigliata e sicura, presenta e recita, al contrario di quanto non fatto dalle colleghe Muti e Cesarini nelle prime due serate. Saluta i genitori in foggiano, fa da spalla ad Amadeus, regala un monologo mai scontato sulla disabilità e presenta commossa alcune persone non vedenti che l'hanno aiutata per entrare nel personaggio di Blanca. Divertente la gag sui titoli delle canzoni con Maurizio Lastrico. Momento dance, sul finale, con dj Massimo Alberti. Dirige tutto Amadeus.

Noemi, 8.5: promossa

Tra le poche a cantare da sola, osa con 'You make me feel like a natural woman' di Aretha Franklin ed è tra le poche artiste del panorama italiano a poterselo permettere, con la sua voce potente e graffiante, sostituendosi con naturalezza ad Aretha Franklin. L'interpretazione al piano aggiunge ancora più valore a una performance perfetta.

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela, 7.5: promossi

Truppi, al piano di legno senza coda, cambia colore della canotta. Rossa. Momento Festa de l'Unità sul palco, con Capossela alla chitarra e il maestro Mauro Pagani con l'armonica a bocca. La rivisatazione de 'Nella mia ora di libertà', di Fabrizio De Andrè, è da perfetti artigiani della musica. Interpretazione teatrale perfetta.

Yuman con Rita Marcotulli, 6: promossi

Voce perfetta, non poteva scegliere canzone migliore di 'My way' di Frank Sinatra. Non sbaglia una nota e regala un'interpretazione molto intensa, mentre Rita Marcotulli - una chicca per il 'grande pubblico' - lo accompagna con maestria al piano.

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio, 7: promossi

Vedere Vessicchio sul palco dell'Ariston, al pianoforte invece che davanti l'orchestra, sono già punti (e non del fantasanremo), poi il duetto rock tra Sarcina e Sophie dei the Giants ci mette il carico. L'interpretazione di 'Live and let die', di Paul McCartney, è una botta di adrenalina pura.

Sangiovanni con Fiorella Mannoia, 6.5: promossi

Con la rossa della musica italiana accanto, Sangiovanni lascia in hotel la sua versione teen e svampita e indossa gli abiti da artista più intenso e maturo. La loro versione di 'A muso duro' è molto intensa, ma il più l'ha fatto Fiorella.

Emma con Francesca Michielin, 5: bocciate

Voto delusione. Se porti la 'trashata' devi fare la trashata. Bella la rivisitazione rallentata di 'Baby one more time', ma con un pezzo così era meglio un remake più fedele, con tanto di treccine alla Britney Spears e divisa sexy da liceali, non il tailleur taglio uomo (seppure con generosa scollatura) sfoggiato da Emma tantomeno il completo bianco ma casto di Francesca Michielin. Potevano osare e divertire di più.

Gianni Morandi con Jovanotti, 8: promossi

Boom. Vestiti uguali, in smoking bianco, si esibiscono in un medley travolgente. 'Occhi di ragazza', 'Un mondo d'amore', 'Ragazzo fortunato' e 'Penso positivo'. Due pari palla al centro. Vederli insieme sul palco è il regalo più bello di questa serata. Gli eterni ragazzi sono irresistibili.

Elisa con Elena D'Amario, 8: promosse

Interpretazione teatrale di 'What a feeling'. La voce di Elisa basta a riempire l'Ariston, l'accoppiata con Elena D'Amario che danza sulle note di Flashdance (con outfit da ballerina anni '80 irresistibile) è vincente.

Continua per leggere le pagelle