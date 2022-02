Sanremo, le pagelle della prima serata: promossi e bocciati

Le lacrime di Amadeus. Inizia così la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con il teatro Ariston pieno e il suo padrone di casa che non trattiene l'emozione a un anno dalla prova più difficile della sua carriera, superata brillantemente un anno fa. Condurre davanti a una platea vuota. La presenza del pubblico fa la differenza, ma il vero valore aggiunto - anche quest'anno - è Fiorello, vero mattatore. Non si può dire lo stesso di Ornella Muti, protagonista defilata di questa prima serata.

La serata si concentra sulla gara, i Big cantano uno di seguito all'altro. Solo poche interruzioni e brevi, con l'ultima esibizione, quella di Giusy Ferreri, finita a una manciata di minuti dalla mezzanotte. Da record. Poi un'altra ora e mezza di spettacolo che poteva essere snellito, ma Amadeus lo aveva anticipato in conferenza stampa che avrebbe tirato tardi anche quest'anno. Poco show, niente monologhi - che stavano onestamente sfuggendo di mano -, ospiti pochi ma buoni. Su tutti i Maneskin, che cantano in due blocchi diversi, prima 'Zitti e Buoni' e poi la nuova canzone 'Coraline', finita con le lacrime di Damiano e la standing ovation. Si canta con Colapesce e Dimartino in collegamento dalla nave 'timonata' da Orietta Berti e Rovazzi, si balla con i Meduza. Poi la sfilata dei vari protagonisti della fiction Rai, da Claudio Gioè a Nino Frassica e Raoul Bova, infine il toccante omaggio a Franco Battiato sulle note de 'La cura'. Un bel carrozzone che però deve ancora prendere velocità.

Fiorello, 10: promosso

Entra in teatro con il termoscanner e misura la temperatura alla platea. Resta in scena per una ventina di minuti, tanto gli basta per sollevare una serata che rischiava di colare a picco. Spadroneggia sul palco, alza un coro per Mattarella, lancia una stoccata ai no vax - sempre col sorriso -, fa baciare Amadeus e il direttore Coletta, rigorosamente con mascherina. Geniale il medley di canzoni malinconiche - da 'Disperato' a 'Perdere l'amore' - rivisitate in chiave trenino di capodanno, coinvolgendo l'amico Amadeus, che con lui toglie ogni freno. Insieme sono una coppia perfetta. Fa un'altra piccola incursione quando sul palco arriva Matteo Berrettini, poi scompare e lo show ne risente, finché non torna sul finale e si ride ancora, sperando di rivederlo anche domani. Numero uno indiscusso.

Ornella Muti, 5: bocciata

Un voto che fa male dare. Indiscutibile la bellezza, l'eleganza, lo spessore, ma da Ornella Muti ci si aspettava qualcosa in più. Tesa, in versione valletta, si limita a presentare i cantanti in gara e a cambiarsi d'abito. Dalla rassegna di vestiti eleganti a quella dei suoi partner sul set, unico momento in cui si è aperta, ma senza esagerare. Poco generosa. Un'icona del genere non ha bisogno di Sanremo. E si vede.

