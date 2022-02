Sanremo 2022, le pagelle del Festival

Titoli di coda per Sanremo 2022. Un'edizione, la 72esima, che si è presa il giusto riscatto dalla precedente, blindata a causa del Covid. Platea piena, gente in festa fuori dall'Ariston e ascolti da capogiro per il terzo Sanremo firmato Amadeus, che con dei numeri così - non si vedavano dal '95 - si avvicina sempre di più a un poker che la Rai non può non proporgli (per non scrivere che lo ha già fatto). Cinque serate perfette, giusto le prime due a tratti un po' lente ma comunque premiate dal pubblico. Forse il cast più forte di sempre, impeccabile il padrone di casa, ospiti (non tutti) che hanno fatto la differenza. Peccato solo per Ornella Muti e Lorena Cesarini che abbassano la media delle co-conduttrici.

Amadeus, la consacrazione (senza Fiorello)

Capitano coraggioso. Traghetta il suo terzo Festival con esperienza e abilità, costruendo uno spettacolo esemplare, sostenuto da una scelta musicale premiante. L'assenza di Fiorello, che ha fatto capolino solo nella prima serata, non si è fatta sentire, alla faccia di chi pensava che il vero mattatore fosse lui. Amadeus ha dimostrato di saper affrontare benissimo anche da solo una maratona televisiva del genere e al contrario di quanto forse neanche lui immaginava, la mancanza dello showman siciliano lo ha premiato. Stavolta il merito di tanto successo non è da dividere con nessuno, quantomeno davanti alle telecamere. Per lui è la consacrazione definitiva. Voto 10.

Ornella Muti e Lorena Cesarini da dimenticare

La nota dolente di questo Festival. Ingessata e poco generosa Ornella Muti, non si è concessa nemmeno nell'unico momento in cui ha avuto i riflettori puntati addosso ma non per annunciare un cantante. Si è limitata a fare la valletta dal nome grosso, il resto "ma chi me lo fa fare?" avrà pensato. E infatti poteva non farlo proprio. Un'occasione sprecata per Lorena Cesarini, paralizzata forse da troppa emozione e quasi fuori luogo su un palco così importate che non è mai riuscita a domare. Il monologo sul razzismo, banale e pieno di luoghi comuni, poteva essere sostituito con un momento che l'avrebbe valorizzata di più, in fondo è pur sempre un'attrice. Voto 5.

Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta le scelte azzeccate

Due belle rivelazioni. Il palco dell'Ariston per Drusilla Foer è stato senza dubbio un modo per farsi conoscere a un pubblico più ampio - e anche più agè - poco avvezzo ai social, dove spopola da tempo, e ha saputo farlo egregiamente. Una signora del teatro, non era scontato fosse così a suo agio a giocare 'fuori casa', con tutta una serie di polemiche che si è tirata dietro nelle settimane precedenti a questo importante debutto. Brillante, divertente, autoironica, il suo monologo sulla diversità è stato 'inspiegabilmente' relegato a fine serata, prima dei titoli di coda, ma per lei potrebbe aprirsi un futuro in Rai - parola del direttore di rete Coletta -, dunque alla fine se l'è giocata più che bene. Se nella realtà si senta più Drusilla o più Gianluca ancora non lo abbiamo capito, ma onestamente davanti a un talento poco importa. Già nota al grande pubblico grazie alla fiction 'Blanca', la sua protagonista Maria Chiara Giannetta, anche lei dieci passi avanti rispetto alle due colleghe di cui sopra. E' riuscita a ritagliarsi i giusti spazi in una serata - quella delle cover - con ritmi serratissimi e occhi puntati sulla gara. Scelta azzeccata. Voto 8

Sabrina Ferilli show

Trent'anni di carriera sul palco si vedono tutti, ma oltre all'esperienza c'è anche quel talento naturale che appartiene a pochi. Sbaraglia tutte le altre senza fare fatica, diverte e rompe il cerimoniale con la sua inarginabile improvvisazione, fino a raggiungere Josè in platea - che ha suggerito il suo nome al papà - e via alla foto di famiglia con Giovanna. Asfalta ogni monologo pieno di retorica fatto sul palco dell'Ariston negli ultimi anni da quasi tutte le donne passate di là, ammettendo di esserci per quella che è e per il lavoro che fa, non per lanciare messaggi importanti di cui dovrebbe parlare chi ne sa. Il suo è un elogio alla leggerezza, non solo in quei dieci minuti ma ogni volta che è in scena. E "che je voi dì"? Voto 10.

Gli ospiti, in&out

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Chi parte coi Maneskin ha già fatto il capolavoro. Basterebbe questo colpaccio per un bel 10, ma cinque serate sono lunghe e qualche toppa, qui, Amadeus l'ha presa. Il ritorno all'Ariston della rockband romana, vincitrice della scorsa edizione e finita in una manciata di mesi sul tetto della musica mondiale, è stato il vero asso nella manica, sbattuto sul palco dalle 4 star rimaste coi piedi per terra e il cuore pieno di gratitudine nei confronti di Sanremo, tanto da piangere dopo l'esibizione di 'Coraline', la loro nuova canzone. Non sono mancate le emozioni neanche con Cesare Cremonini, immenso e generoso al suo debutto assoluto a Sanremo, né con Marco Mengoni, che si è commosso e ha commosso dopo aver ricantato 'L'essenziale' su quel palco che nel 2013 gli ha regalato la vittoria, mentre dei momenti 'revival' durante i collegamenti con la nave, con i protagonisti dell'anno scorso che si sono riesibiti - da Ermal Meta ai Pinguini Tattici Nucleari - non se ne sarebbe sentita la mancanza. Per quanto riguarda i comici, chapeau. Fiorello, unico, ha fatto il suo show, così come Checco Zalone ha fatto Checco Zalone (con tanto di critiche del giorno dopo per le sue gag dissacranti). Un grande 'mah' per Roberto Saviano, di spessore il suo ricordo di Falcone e Borsellino e della giovane testimone di giustizia Rita Atria, per carità, ma questa lectio magistralis sulla mafia, a tratti poco comprensibile, è stato solo il pretesto per lanciare il suo nuovo programma in Rai, così come tutta una serie di attori e attrici presentati giorno dopo giorno come 'guest star', che in realtà si sono passati il testimone per un'ospitata di qualche minuto finalizzata alla promozione di fiction. Raoul Bova, Nino Frassica, Lino Guanciale, Anna Valle, e sicuramente qualcuno lo abbiamo anche dimenticato. Voto 7.