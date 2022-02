Sanremo, le pagelle della seconda serata: promossi e bocciati

Checco Zalone e Amadeus, foto Ansa

Il Festival entra nel vivo e Amadeus rompe le righe, ma manca la spalla dell'amico Fiorello e sembra quasi un altro Sanremo. La gara cede il passo allo show e rallenta, arrivando con l'ultima esibizione a mezzanotte inoltrata. Ci pensa Checco Zalone a dare il ritmo con incursioni in più blocchi. Occasione sprecata per Lorena Cesarini, che non aggiunge nulla se non un monologo malfatto. Il resto è un via vai di ospiti home made, dall'habitué Laura Pausini con il disco rotto del "chissà dove sarei stata oggi se non avessi vinto Sanremo" a Mika e Cattelan che insieme a lei vengono presentati ufficialmente come i conduttori del prossimo Eurovision, e ancora le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace - per la quota fiction -, Ermal Meta direttamente dall'edizione dell'anno scorso, infine Arisa e Malika Ayane per il contest sull'inno delle Olimpiadi Invernali (che torneranno anche venerdì nella serata delle cover). Usato sicuro.

Checco Zalone, 9: promosso

Checco Zalone fa Checco Zalone e non fa rimpiangere Fiorello. Scherza magistralmente sui temi più caldi, dall'omofobia al sessismo, da sempre tra i suoi cavalli di battaglia. Esilarante la favola calabrese, a tratti demenziale ma irresistibile. Il comico pugliese non risparmia nessuno: sulle note di 'Almeno tu nell'universo' canta la diversità poco dopo aver sbattuto sul palco un miscuglio di stereotipi come fosse un trans brasiliano, poi tocca ai rapper dolenti perché "poco ricchi", dissati con superba ironia, e non se ne va senza parlare della pandemia nei panni rivisitati di Al Bano Carrisi, con tanto di tampone al collo al posto del crocifisso. Fa ridere ma soprattutto dimostra di essere tra i pochi in Italia a poter scherzare su tutto e a saperlo fare. Il ritratto della comicità intelligente.

Lorena Cesarini, 6: promossa

L'attrice della porta accanto. La sua genuinità è spiazzante. Pochi fronzoli, tanta autenticità che conquista. Perennemente emozionata, in più occasioni mostra le lacrime e viene voglia di abbracciarla. Peccato per il monologo sul razzismo, scontato, mal scritto e pieno zeppo di luoghi comuni nonostante la potenza del messaggio. Divertente quando ha canticchiato 'Non amarmi'. Perché non darle più spazio come artista? Un'occasione sprecata per dimostrare di più.

