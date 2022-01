PrimaFestival 2022, Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello sono i conduttori

Un trio scoppiettante quello che è stato scelto per condurre il PrimaFestival di Sanremo 2022. L'anteprima che andrà in onda tra le 20:35 e le 20:45 sarà guidata da Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello. Il primo appuntamento sarà il 29 gennaio e l'ultimo il 5 febbraio, serata finale della 72esima edizione del Festival della canzone.

L'anno scorso erano stati scelti per condurre il PrimaFestival Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Quest'anno le risate sono assicurate anche grazie alla presenza del vincitore della prima edizione di Lol Italia Ciro Priello, che è stato anche concorrente di Tale e Quale Show 2021, dove ha avuto modo di sfoggiare le sue competenze musicali.

Grande attesa per Roberta Capua che torna in tv dopo aver condotto Estate in Diretta. È un'assoluta novità per la Rai Paola Di Benedetto: classe 1997, ha prima partecipato a Ciao Darwin come Madre Natura e poi ha fatto parte del cast dei vipponi nell quarta edizione del Grande Fratello Vip, adesso è voce fissa a Rtl 102.5.