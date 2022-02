Sanremo 2022: lo scontro tra Amadeus e Rettore nel giorno dopo il festival

Un Sanremo senza polemica non sarebbe tale. E così, dopo il cosiddetto "Ferilli Gate" (basato su presunti malumori della co conduttrice Sabrina Ferilli, ospite dell'ultima sera), un battibecco riguarda anche Amadeus e una cantante in gara, ovvero Donatella Rettore. Oggetto del contendere, la serata delle cover, andata in onda venerdì 4 febbraio, quando la cantante si è esibita sulle note di "Nessuno mi può giudicare" con la collega di palco Ditonellapiaga.

Mentre infatti nelle scorse ore Rettore ha accusato Amadeus di aver favorito Gianni Morandi nella gara, facendo sì che il cantante portasse suoi brani nella serata cover ed impedendo a lei di fare lo stesso, oggi il conduttore e direttore artistico risponde direttamente dalla conferenza stampa dell'ultima serata: "Non è assolutamente così - ha precisato - Rettore voleva fare delle sue canzoni ed io sarei stato felicissimo se le avesse fatte. Non ho precluso questa possibilità ai cantanti in gara. Credo che invece non fosse d'accordo Ditonellapiaga. Quindi il problema evidentemente non dipendeva da me ma era interno alla coppia".

Le accuse di Rettore erano state molto precise. "Non c’è stato niente da fare - ha dichiarato in merito alla sua richista - Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli". Per chi non lo sapesse, si tratta di 'Una vita, cento vite', prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema, presto in onda.

Nel rispondere alla domanda su Rettore, Amadeus sottolinea inoltre la sua stima per Rettore: "Lei è una artista molto forte di temepramento, avrà modo di farlo in futuro".