Sanremo 2022, chi è Rkomi: dalla periferia al successo, dalla vita privata alle canzoni famose

A 27 anni salirà per la prima volta sul palco di Sanremo. Rkomi è uno dei rapper più amati e apprezzati della sua generazione. Nato a Milano, a Calvairate, Rkomi, al secolo Manuele Martorana, ha iniziato a rappare parlando proprio del quartiere milanese raccontando i luoghi a lui più cari.

All'Ariston si esibirà con "Insuperabile", la canzone racconta di un amore conflittuale, molto pericoloso, facendo un parallelismo con le corse delle auto sportive.

??Chi è Rkomi, nome e vita privata

Manuele Martorana è nato il 19 aprile 1994 a Milano, è cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate. A 17 anni, arrivato alla terza superiore dell'istituto alberghiero, ha deciso di abbandonare gli studi per iniziare a lavorare dove stava facendo uno stage. Fino ai 21 anni circa ha cambiato molti lavori: barista, lavapiatti, muratore. La musica è sempre stata la sua passione ed è stata la sua salvezza.

Ha iniziato con la gavetta, facendo freestyle ed è arrivato a scalare le classifiche musicali italiane, ha all'attivo numerose collaborazioni con grandi nomi della musica italiana, uno su tutti Tedua, i due sono molto amici, e poi Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta, Elodie...

Il "mistero" sulla fidanzata

Rkomi è molto riservato e su di lui non si sanno molte cose, anche il profilo Instagram è scarno. Ad esempio non si sa al momento è fidanzato o meno.

Vive ancora a Milano e in un'intervista del 2018 aveva confidato a Vice di voler acquistare una casa tua sua nel suo quartiere, Calvairate. Anche sulla sua famiglia sono poche le notizie: è cresciuto in una famiglia al femminile con mamma, sorella e nonna. I suoi punti di riferimento maschili sono stati il fratello maggiore, lo zio e l'insegnante di Muay Thai.

La passione per il rap nasce insieme al cugino, in arte Pablo Asso, con cui ha pubblicato un Ep "Cugini Bella Vita EP". Con Tedua però inizia la sua carriera. I due si conoscono nel 2008, come racconta a Noisey: "Ho conosciuto Mario quando avevo quattordici anni. Era un grande amico di mio cugino. Abitava a Cogoleto, in Liguria, e io andavo ad Albissola d'estate. Mio zio aveva la casa e io mi intrufolavo durante il mese d'Agosto. Mario veniva da noi due sere sì e due sere sì, oppure il contrario. Quindi freestyle a valanga, piuttosto che pezzi… E andare in studio, nonostante non registrassi, mi piaceva. Quindi mi sono appassionato anch'io e ho detto, facciamolo".

Da quegli esperimenti è nato poi Calvairate Mixtape, l'album del 2014 con le collaborazioni proprio con Tedua e Izi.

Cosa vuole dire Rkomi: il vero significato del nome

Il nome d'arte di Manuele Martorana prende ispirazione dal suo nome di battesimo

Mirko Manuele Martorana: Rkomi è l'anagramma di Mirko e prende ispirazione da un gioco molto comune a Milano quello di dividere i nomi in sillabe e di invertirle.

La carriera di Rkomi

Dopo i primi progetti musicali, più amatoriali, Rkomi si fa notare con il già citato "Calvairate Mixtape". Seguono due anni di stop e poi la pubblicazione di Dasein Sollen prima su Youtube e poi con l'etichetta Digital Distribution. Sul 'onda del successo Calcutta lo sceglie per lo show di apertura di un suo concerto.

Nel 2017 pubblica il primo album in studio con la Universal "Io in terra" che vanta collaborazioni con Marracash, Noyz Narcos e Alberto Paone (in Mai più), batterista di Calcutta. Questo disco lo porta a vincere il disco d'oro e tre dischi di platino per i singoli Milano Bachata, Apnea e Mai più diventano dischi di platino.

Nel 2019 pubblica "Dove gli occhi non arrivano", dove sono presenti anche Ernia, Tedua, Night Skinny e Mc Bin Laden. In questo album estende le collaborazioni con artisti più pop come Jovanotti, Elisa, Carl Brave e poi con Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali.

Il 30 aprile 2021 è uscito uscirà Taxi Driver. A Sanremo si esibirà con la canzone Insuperabile.

Curiosità su Rkomi

È un grandissimo tifoso del Milan e infatti la squadra per augurargli buona fortuna per Sanremo gli ha regalato un set composto da sciarpa, mascherina e borraccia. Oltre al calcio ha una passione per la boxe thailandese, Muay Thai, e da alcuni anni prende lezioni.