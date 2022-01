Rkomi a Sanremo 2022 con 'Insuperabile': canzone, testo e significato

Rkomi tra i 25 Big di Sanremo 2022 con 'Insuperabile'. Prima volta al Festival per il rapper milanese (vero nome Manuele Martorana), reduce da un anno di successi discografici e con tre album alle spalle. Ha collaborato con artisti importanti, tra cui Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta ed Elodie.

La canzone con cui è in gara parla di sentimenti. Racconta di un amore conflittuale, molto pericoloso, facendo un parallelismo con le corse delle auto sportive.

Rkomi a Sanremo 2022 con 'Insuperabile': testo

L'amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell'Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L'amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell'Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L'amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L'ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile



