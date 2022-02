Sanremo 2022: la frecciata di Sabrina Ferilli a Diletta Leotta nel suo monologo

C'è un particolare del monologo di Sabrina Ferilli che qualcuno ha colto e che sembra riferibile alla conduttrice Diletta Leotta. Sul palco di quel Festival di Sanremo che due anni fa ospitò anche la conduttrice sportiva, infatti, l'attrice romana ha fatto riferimento alla "bellezza", tema su cui era impostato il suo monologo di quei tempi. All'epoca, in particolare, Leotta aveva parlato della bellezza come qualcosa "che capita", questione su cui Ferilli è tornata ribaltando la cosa.

Ad un certo punto del suo "non monologo", Sabrina ha detto: "M'hanno consigliato: parla della bellezza. No la bellezza dell’asino, quella più profonda, bellezza interiore, dell’imperfezione… ma so’ quattro giorni che mangio radici pe’ entra dentro sto vestito, bisogna essere credibili. 'La bellezza capita', dicevano, ma ci si lavora anche parecchio". Dichiarazioni, queste, che sembrano diamentralmente opposte a quelle pronunciate da Leotta nel Sanremo 2020 (all'epoca si scatenò una vera e propria bufera online, ndr): "Sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario - dichiarò all'epoca - Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare", ha detto Diletta guardando dritto verso la nonna, che non è riuscita a trattenere l'emozione."La bellezza capita, non è un merito - proseguiva . Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui".

In particolare, nel 2020, Leotta impostò il suo monologo sulla bellezza come qualcosa che "capita" e che "non è un merito". In molti fecero quindi riferimento al ricorso della conduttrice alla chirurgia estetica. Tra alcune voci dell'epoca, quella della giornalista Francesca Barra: "Se vuoi fare tv verità devi dire la verità, abbassare la maschera per davvero. Perché risulti solo retorica se ciò che dici non corrisponde a ciò che sei". Stasera, a due anni di distanza, quella che può essere considerata una replica di Ferilli.