Sanremo 2022, la Sabrina Ferilli "privata": dal marito alla decisione di non avere figli

Stasera la vedremo sul palco di Sanremo 2022, ma chi è la Sabrina Ferilli "privata"? E' quanto si chiedono i telespettatori più curiosi, ammaliati dal talento e dalla bellezza dell'attrice romana, da anni legata al marito Flavio Cattaneo, che ha fatto della carriera e dell'amore per l'imprenditore il suo centro, rivelando di non aver avuto figli per scelta. Dall'età alle origini, tutto quello che c'è da sapere sull'artista romana, conduttrice dell'ultima serata della kermesse ligure accanto ad Amadeus.

Sabrina Ferilli: età e vita privata

Nata a Roma, il 28 giugno nel 1964, Sabrina Ferilli ha 58 anni. Genitori sono stati Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano nato a Roma il 12 marzo 1936, e Ida Fatigati, casalinga originaria di San Felice a Cancello (CE)

Cresciuta a Fiano Romano, paese nelle campagne romane, ha frequentato il liceo classico Orazio, a Roma. Dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, iniziò la carriera di attrice cinematografica in parti secondarie, per poi raggiungere il successo.

Chi è Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli

Poco restia a parlare del suo privato, Sabrina Ferilli è legata da anni all’imprenditore Flavio Cattaneo, dirigente milanese di lungo corso e imprenditore, classe 1963, attuale vice presidente di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori e fondatore di Itabus, che in passato è stato anche direttore della Rai.

Insieme dal 2004, la coppia si è sposata esattamente il 29 gennaio 2011, lontana da occhi indiscreti ma soprattutto dai giornalisti, sempre rigorosamente evitati da entrambi.

Precedenemente, Sabrina era stata sposata con l'avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005

La decisione di non avere figli

Né dal primo matrimonio né dal secondo Sabrina Ferilli ha avuto figli. "Non me la sono sentita di mettere la mondo dei figli, ho provato ad adottarne uno ma senza fortuna" ha confidato di recente. E ancora: "Le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia". Contestualmente, Sabrina ha spiegato di aver provato ad adottare un bambino, senza successo.

Instagram Sabrina Ferilli

Poco "social" rispetto agli altri volti popolari di cinema e tv, solo di recente Sabrina Ferilli è approdata su Instagram. L'account è raggiungibile al profilo @sabrina.ferilli.ufficiale e conta 659mila follower. Tra le sue fotografie, l'attrice condivide molto poco, più che altro ritratti e rari momenti di quodianita, mai momenti familiari o di vita sentimentale.