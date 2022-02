Sabrina Ferilli rompe il silenzio sulla presunta lite con Amadeus

Ringraziando la Rai, gli organizzatori del Festival e, soprattutto, Amadeus, implicitamente Sabrina Ferilli aveva già preso le distanze dalle insinuazioni che raccontavano di una presunta rabbia esplosa dietro le quinte nella serata finale. "Ti voglio bene", aveva scritto l’attrice al conduttore nel post Instagram pubblicato all’indomani della sua partecipazione alla kermesse che, oltre alla vittoria di Mahmood e Blanco, ha fatto parlare anche per alcuni video al centro di quello che è stato denominato ‘Ferilli Gate’.

Il ‘Ferilli Gate’

Per chi se lo fosse perso, un breve riepilogo. L'ipotesi di una presunta ira dell'attrice esplosa dietro le quinte della kermesse nella serata conclusiva di Sanremo è circolata in rete dopo che alcuni video hanno messo in evidenza il fuori onda in cui si sente dire "pezzo di mer*a". In molti hanno ipotizzato che fosse rivolto proprio ad Amadeus, poiché non le avrebbe concesso abbastanza spazio sul finale della serata, circostanza su cui lo stesso conduttore ha fatto chiarezza in conferenza stampa: "Mi dicono che era inciampata su un cavo di legno e ha detto di tutto e di più", ha precisato: "Sabrina ha animato il dietro le quinte, è stata di una simpatia travolgente”.

Sabrina Ferilli parla del ‘Ferilli Gate’

Nessuna incomprensione, dunque. Nessun malumore tra co-conduttrice e conduttore ha rovinato l’atmosfera dell’ultima serata del Festival. E proprio per ribadirlo ancora più nettamente, Sabrina Ferilli ha fatto proprio riferimento al #FerilliGate entrato nelle tendenze social nelle ultime ore. "…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate. Chi più di me potrebbe sapere?" ha scritto ironicamente su Instagram a corredo di una rassegna di foto che la mostrano sorridente in alcuni momenti della serata in cui è stata protagonista. Tra loro anche quello dell’abbraccio con Amadeus. Più chiara di così…