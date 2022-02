"Pezzo di mer*a": Sabrina Ferilli furiosa dietro le quinte. Perché ce l'avrebbe con Amadeus

Un trionfo di ascolti per Amadeus, un Sanremo 2022 all'apparenza privo di sbavature eppure, proprio sul finale, una polemica sembra voler rovinare la festa. Stiamo parlando di quello che i social network hanno già soprannominato il "Ferilli Gate", ovvero l'ipotesi di una presunta ira dell'attrice dietro le quinte del festival nella serata conclusiva della kermesse. Quattro, in particolare, i video che girano in rete e che sembrerebbero avvalorare l'ipotesi del malcontento della co-conduttrice della puntata.

Ad accendere la curiosità dei telespettatori è, in particolare, una clip in cui sembra sentirsi la voce di Ferilli che, dal backstage e forse convinta di avere il microfono spento, dice "pezzo di mer*a". Impossibile sapere a chi fosse riferito un epiteto così colorito, ma ovviamente in rete molti telespettatori stanno facendo le loro, ipotizzando che si tratti proprio del conduttore Amadeus, che non le avrebbe concesso abbastanza spazio sul finale della serata.

"Credo che tutto abbia avuto inizio qui", scrive un utente a corredo di un video in cui si vede il lancio del brano di Emma "Ogni volta è così". Nella clip, infatti, si vede Amadeus recitare l'intera parte di copione mentre Sabrina, da parte, abbassa lo sguardo verso la platea. Uno sguardo all'apparenza indispettito. All'apparenza, infatti, sembra che Amadeus abbia "recitato" anche la sua parte.

Secondo qualcuno, poi, ad infastidire Sabrina sarebbe stato il poco spazio avuto durante la classifica finale, enunciata da Amadeus nella sua totalità. Poco dopo, nel momento in cui Amadeus invita Blanco e Mahmood, i vincitori, ad esibirsi, prova a prendere la mano della conduttrice, che invece la tiene per sé.

Che cosa sia accaduto ieri sera dietro le quinte, non è dato sapere con precisione, ma di seguito tutti i video "sospetti".

Ossigeno questo Ferilli gate pic.twitter.com/HPIoy56DwU — Federica | un saluto a zia Mara!! ?????‍? (@itsmefederef) February 6, 2022