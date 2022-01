Sabrina Ferilli, i look da ricordare in attesa di Sanremo 2022

Sabrina Ferilli torna protagonista dell’Ariston nella quinta e ultima serata di Sanremo 2022. Torna, sì, perché per l’attrice romana, l’esperienza di calcare il palco più importante dello spettacolo italiano non è nuova nella sua storia professionale.

Era il 1996, infatti, quando il direttore artistico e conduttore Pippo Baudo la scelse insieme alla top model Valeria Mazza per tutta la durata di una kermesse che, all’epoca, chiamava ancora “vallette” le donne indicate in quota bionda e mora. E, ancora, correva l’anno 2012 quando venne invitata come ospite di una semifinale ricordata anche per la sua ‘Roma nun fa la stupida stasera’ intonata con Gianni Morandi e per lo sfolgorante abito azzurro che non le impedì di sedere sulle scale durante l’intervista. Tra gli argomenti del dialogo, anche il leggendario calendario senza veli fatto dieci anni prima. “Tiettelo ché quelle cose non si vedono più” consigliò allora con marcato accento romanesco al conduttore la splendida protagonista del momento, dotata di un’apprezatissima ironia e chiamata, anche stavolta, a lasciare un segno nella storia del Festival. Per la sua coinvolgente autenticità, certo, ma anche per un incontestabile fascino incrementato da abiti in linea con uno stile ricercato e mai fuori contesto.

Lo stilista che firmerà i suoi abiti per Sanremo 2022 è ancora top secret, ma intanto una rassegna di immagini aiuta a ricordare con quanta bellezza l’attrice 57enne ha allietato il suo pubblico durante alcune tappe della sua carriera.

Lo stle di Sabrina Ferilli: le foto degli abiti più belli

Sono 32 gli anni di carriera di Sabrina Ferilli, divisa tra cinema, teatro e tv con un successo accreditato nel pubblico più trasversale. Tantissime, in questo tempo, le occasioni di vederla valorizzata da look diversi a seconda delle circostanze che, dai Festival di Sanremo in cui è stata protagonista al programma Tu sì qui vales, hanno sempre sottolineato la sua personalità forte e decisa .

Da ricordare l’abito color nudo indossato nella serata di debutto a Sanremo ’96 firmato dagli stilisti Dolce & Gabbana (un bustier di raso con gonna lunghissima in tessuto stretch che evidenziava l’impeccabile linea), le trasparenze indossate nel programma La Bella e la Bestia su Rai 1 (2002) accanto all’indimenticabile Lucio Dalla create per lei dallo stilista napoletano Alessandro Dall’Acqua, la tempesta di strass sul tessuto azzurro scelto per la sua presenza all’Ariston nel 2012.

Decisamente meno appariscenti ma comunque degni di riguardo, i vestiti sfoggiati nel programma di Canale 5 firmati N21, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana, Dior: tutte eleganti creazioni perfette per consacrare l’immagine di una delle attrici più amate del momento.