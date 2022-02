Sanremo 2022, l'amore di Sangiovanni e Giulia: i loro gesti fanno sognare i fan

A casa sul divano con Rudy Zerbi, così Giulia Stabile ha guardato il suo Sangiovanni esibirsi al Festival di Sanremo. Con Farfalle, il secondo classificato dello scorso anno di Amici di Maria De Filippi, ha dato il via alle danze della seconda serata del Festival di Sanremo. Una grande responsabilità e infatti Amadeus non ha potuto non chiedergli come si sentisse al riguardo, ma con la fermezza di uno showman affermato ha dichiarato: "Incredibile poter iniziare una puntata di Sanremo, non lo avrei mai immaginato. Spero di iniziarlo nel modo migliore, anche per le parole che hai detto prima. Spero di poter dare il giusto omaggio a Monica Vitti".

Giulia Stabile e il messaggio per lei di Sangiovanni

Su Instagram alla fine dell'esibizione Giulia ha subito commentato: "Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato". Come darle torto? Di rosa cangiante vestito ha conquistato il palco che fa paura anche ai miti come Gianni Morandi, Massimo Ranieri o Donatella Rettore.

Anche Sangiovanni ha però tenuto sempre con sè Giulia, il cantante indossava una catenina con il nome della fidanzata, per lui è un vero e proprio portafortuna, che ha sfoggiato sul palco dell'Ariston.

Anche Rudy Zerbi era particolarmente felice dell'esibizione di Sangio e lo ha scritto anche in un commento su Instagram: "Stasera sei stato fantastico, sono così fiero di te che non ne hai un’idea!".

“E non l’ho detto a nessuno che ho perso la testa e sono pazzo di te”



Sangiovanni con la collanina con scritto “Giulia” in mondovisione: pic.twitter.com/u5RgL5NxUw — Betta (@BettaZ02) February 2, 2022

Io vivo per vedere Giulia e Sangiovanni felici e la vita che li ripaga di tutte le sofferenze — ???? (@francigiove1) February 2, 2022