Finché la barca va… lasciati andare! Un viaggio intorno al mondo ti aspetta

Sarà l’atmosfera canora di questi giorni, sarà che siamo stanchi marci di restrizioni sugli spostamenti, sarà quel che sarà, ma nell’aria c’è voglia di viaggiare, di scappare il più lontano possibile, di lasciarsi trasportare sulle note della libertà che solo un viaggio per mare può dare e, finalmente, di godersi un po’ la vita.

E allora, mentre c’è chi guarda con occhi sgranati il festival della canzone, appollaiato sullo stesso divano c’è anche chi fantastica con occhi sognanti oltre la tv, proiettato già alle vacanze estive e alle ritrovate possibilità di viaggio, primo fra tutti quello in crociera. E se l’Oriettona nazionale, proprio di questi tempi, una cinquantina d’anni fa, cantava “Finché la barca va…” oggi è proprio il caso di terminarla con “...lasciati andare!”.

Sì, per una volta, goditela e non pensare al Covid, al traffico della città, alle lezioni in DAD di tuo figlio e al tuo smartworking chiuso tra le quattro asfissianti mura di casa. Pensa, invece, al mare, all’aria fresca sulla pelle e tra i capelli, a luoghi lontani e meravigliosi, a culture e popoli tutti da scoprire. Insomma, facci un pensiero: prenota una crociera.

Salute e sicurezza: il protocollo che ha cambiato il modo di viaggiare per mare

Già, proprio le crociere sono tornate a essere una tra le modalità di vacanza più apprezzate dopo il blocco forzato della pandemia. E a tal proposito, eccoti un aneddoto interessante: sapevi che la prima nave al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la pandemia è stata l’MSC Grandiosa?

Un primato che si deve all’efficace protocollo di salute e sicurezza messo in atto dalla compagnia MSC Crociere. Regole in grado di adattarsi alle diverse situazioni presenti a terra e di garantire massima protezione a ospiti ed equipaggio, grazie anche all’assicurazione obbligatoria Covid-19 in grado di coprire tutti gli imprevisti legati alla pandemia che potrebbero insorgere nelle diverse fasi della vacanza, dalla prenotazione fino al rientro a casa.

Tutti i numeri dell'estate 2022 a bordo di MSC Crociere

Proprio grazie a questo protocollo, diventato oggi un modello nel mondo, MSC ha in serbo grandi novità per l’estate 2022. Bastano poche cifre, infatti, per far comprendere il ritorno in grande stile della compagnia.

• 15 porti d’imbarco previsti in 9 regioni differenti d’Italia per l’estate 2022

• 19 navi operative: la flotta al gran completo, insomma

• 110 itinerari tra cui scegliere in tutto il mondo

• 450 crociere programmate attraverso i Sette Mari

• 1.000.000 di ospiti già partiti in sicurezza da agosto 2020

• 1 nuova grande destinazione tutta da scoprire: gli Emirati Arabi e il Qatar

Insomma, MSC Crociere è tornata e, come si conviene a una crociera degna di questo nome, è già pronta a ripartire. Con te a bordo, ovviamente. L’imbarazzo della scelta non manca di sicuro, con 6 navi dedicate ad altrettanti itinerari nel Mediterraneo Occidentale (a cui si aggiungeranno nel finale della stagione estiva altre 4 navi), 5 navi a coprire le mete più ambite del Mediterraneo Orientale, altre 5 imbarcazioni destinate agli amanti del Nord Europa, circondati da fiordi mozzafiato, colori vivaci e capitali storiche, e 2 navi per chi non può fare a meno del sole dei Caraibi o di una tappa ai parchi tematici della Florida. Un’ultima nave, infine, MSC Bellissima, solcherà i mari nel Golfo arabico tra Emirati e Qatar, permettendo di visitare, tra il 2 aprile e il 25 giugno, le nuove affascinanti mete di Dubai, Abu Dabi, Sir Bani Yas e Doha.

Un giro intorno al mondo con la musica italiana sempre con sé

Una novità, questa, che fa il paio con l’altra grande possibilità che, diciamoci la verità, ci mancava: poter scendere dalla nave in maniera autonoma per escursioni libere (ovviamente là dove le normative vigenti del porto di turno lo consentono).

Si torna in crociera, dunque, in totale relax, con nuove mete tutte da scoprire e, soprattutto, in piena sicurezza.

E allora, prepara la tua migliore playlist, senza dimenticare di inserirvi l’Oriettona nazionale e qualche nuova giovane promessa del festival di quest’anno, e parti, finalmente, per il più rilassante, piacevole, sicuro e divertente dei viaggi.

Tutti a bordo di MSC Crociere!