Sanremo Giovani stasera su Rai1, concorrenti e regolamento: la guida completa della finale

Oggi giovedì 15 dicembre, in prima serata su Rai1, Sanremo Giovani svelerà chi tra i 12 finalisti calcherà il palco di Sanremo 2022 insieme ai Big dall’1 al 5 febbraio. Tre i talenti che avranno modo di salire sul palco dell’Ariston, uno in più rispetto alla soglia precedentemente fissata: “Ho tolto la sezione Nuove Proposte perché vedo che questi ragazzi salgono sul palco dell'Ariston ma nessuno se li fila” ha spiegato Amadeus: “Meglio portarli tra i Big”. E così sarà: i 22 Big già annunciati diventano, dunque, 25.

Sanremo Giovani, finalisti e meccanismo della serata

A contendersi i tre posti prestigiosi nella gara del Festival di Sanremo 2022 saranno 12 cantanti. Di seguito la lista dei nomi con i titoli dei brani e la provenienza: Bais, 'Che Fine Mi Fai' (Udine); Martina Beltrami, 'Parlo di te' (Torino); Esseho, 'Arianna' (Roma); Oli?, 'Smalto e tinta' (Belluno); Matteo Romano, 'Testa e croce' (Cuneo), Samia, 'Fammi respirare' (Yemen); Tananai, 'Esagerata' (Milano); Yuman, 'Mille notti' (Roma). Per quanto riguarda i selezionati da Area Sanremo: Destro, 'Agosto di piena estate' (Leverano - Le), Littamè, 'Cazzo avete da guardare' (Terrassa Padovana - Pd); Senza_Cri, 'A me' (Brindisi); Vittoria, 'California' (Villafranca in Lunigiana - Ms).

I tre vincitori, che entreranno a far parte del cast di Sanremo 2022, saranno scelti da Amadeus e dalla apposita commissione artistica (composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis).

Sanremo Giovani, i titoli delle canzoni dei Big

Largo ai giovani, dunque, ma non solo: nel corso di Sanremo Giovani, infatti, Amadeus darà spazio anche ai Big già annunciati lo scorso 4 dicembre annunciando i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2022. Tra loro unica assente sarà Elisa, positiva al Covid ma presente in collegamento.

Oltre che in diretta su Rai1, a partire dalle 21.25 Sanremo Giovani si può seguire anche in simulcast e sul web su Rai Radio2 e RaiPlay. Inoltre Rai Italia replicherà immagini e musica in tutto il mondo.