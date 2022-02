Sanremo 2022, Saviano ricorda Falcone e Borsellino: "Il silenzio favorisce le mafie"

In ricordo del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, Roberto Saviano è intervenuto nella terza serata del Festival. “Ricordare non è passivo, significa rimettere nel cuore. Cuore che è sede della memoria”, ha esordito lo scrittore introdotto da Amadeus: “Ricordarli significa rimetterli in vita. La loro storia è parte della memoria collettiva. Il loro coraggio è stata una scelta”.

Saviano ha ricordato gli uomini e donne di giustizia uccisi prima del 1992 e poi dimenticati: “La mafia pensava che anche loro sarebbero stati dimenticati. Da molti erano accusati, delegittimati per creare diffidenza in chi era dalla loro parte. Vennero isolati per renderli facili obiettivi”. Poi ha parlato di Rita Atria, collaboratrice di giustizia che si tolse la vita una settimana dopo la strage in cui perse la vita Borsellino, sottolineando l’importanza di non restare mai indifferenti: “Il silenzio favorisce le mafie”.