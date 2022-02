Sanremo 2022, scaletta di giovedì: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Giovedì 3 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, la terza serata di Sanremo 2022, quella del giovedì. In scaletta ci sono tutti e venticinque i cantanti in gara e, al termine della gara, il pubblico potrà votare. Tanti anche gli ospiti attesi sul palco dell'Ariston. Accanto al conduttore e direttore artistico Amadeus, in questa puntata, ci sarà Drusilla Foer, attrice anticonformista ed icona LGBT.

Scaletta: i cantanti in ordine di esibizione

Nel corso della terza serata sentiremo tutte e 25 le canzoni in gara e finalmente verrà il turno del pubblico da casa. L'ordine di esibizione non è stato ancora comunicato.

Gli ospiti della terza serata

Padrona di casa con Amadeus sarà Drusilla Foer attrice, pittrice, cantante anticonformista ed icona LGBT, nonché già protagonista di una polemica con il senatore Pillon già prima dell'inizio del festival. Nessun dettaglio aggiunto, per il momento, circa la sua performance sul palcoscenico dell'Ariston. Attesissimi anche i suoi look, preparati dalla sua sarta di fiducia.

Tra gli ospiti anche Roberto Saviano, protagonista di uno spazio nel trentennale della strage di Capaci.

Presente anche Cesare Cremonini. "Ringrazio Amadeus e tutta la Rai per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti - ha dichiarato alla vigilia del festival - Sono molto felice di condividere il palco con @drusillafoer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale".

Come si vota

Finalmente nel corso della terza serata entra in gioco il voto del pubblico. I brani saranno infatti giudicati equamente dal Televoto e da una Giuria demoscopica (ovvero una giuria composta da mille consumatori abituali di musica). I voti saranno sommati a quelli delle prime due serate, formando una classifica provvisoria.

Come votare al televoto? Si può chiamare il numero 894001 da telefono fisso o inviare un SMS da cellulare al numero 4754751. Per votare per la 72esima edizione di Sanremo basterà effettuare la chiamata al numero 894001 e digitare il codice dell’artista preferito o inviare un SMS al numero 4754751 contenente il codice dell’artista in gara. Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 voti a sessione. Il costo del televoto è di 0,51€.