Sanremo 2022, scaletta prima serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Martedì 1 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, la prima serata di Sanremo 2022. In scaletta ci sono 12 dei 25 cantanti in gara e, al termine della gara, verrà stilata la prima classifica provvisoria. Tanti anche gli ospiti attesi sul palco dell'Ariston. Si alza così il sipario sulla 72esima edizione del Festival, firmato anche quest'anno da Amadeus. Accanto al conduttore e direttore artistico, in questa puntata, ci saranno Ornella Muti - la prima delle 5 donne protagoniste - e Fiorello. Non ci sono ancora notizie sul ruolo dello showman siciliano, ma è certa la sua presenza nella prima serata.

Sanremo 2022, la scaletta della prima serata: ordine esibizione cantanti

L'ordine di esibizione dei cantanti non è ancora stato stabilito e verrà comunicato nelle prossime ore, non appena ufficializzato. Di seguito i nomi dei 12 cantanti che si esibiranno nella prima serata:

Sanremo 2022, la scaletta della prima serata: gli ospiti

Annunciati, finora, solo i Maneskin che tornano dopo la vittoria dello scorso anno e il successo planetario che stanno riscuotendo, e i Meduza. "Stiamo lavorando per completare la settimana con altri nomi" ha fatto sapere Amadeus in conferenza stampa, assicurando che c'è ancora qualche nome che potrebbe aggiungersi al parterre di ospiti - finora abbastanza scarno, soprattutto rispetto alle passate edizioni - e magari anche nella prima serata.