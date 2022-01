Sanremo 2022, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Mercoledì 2 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, la seconda serata di Sanremo 2022. In scaletta ci sono 13 dei 25 cantanti in gara e, al termine della gara, verrà stilata la prima classifica provvisoria. Tanti anche gli ospiti attesi sul palco dell'Ariston. Accanto ad Amadeus ci sarà l'attrice Lorena Cesarini - nota al pubblico per la serie tv Suburra -, è incerta invece la presenza di Fiorello. Canteranno gli altri 13 Big in gara che ancora non si sono esibiti, tra gli ospiti Checco Zalone.

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: ordine esibizione cantanti

L'ordine di esibizione dei cantanti non è ancora stato stabilito e verrà comunicato nelle prossime ore, non appena ufficializzato. Di seguito i nomi dei 13 cantanti che si esibiranno nella seconda serata:

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: gli ospiti

Il super ospite della seconda serata è Checco Zalone, che porterà sul palco dell'Ariston un monologo e una canzone su temi di attualità. Al Festival stasera anche Anna Valle, che presenterà la nuova fiction di Raiuno di cui è protagonista.