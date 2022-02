Sanremo, Tananai dal 'sesso occasionale' all'amore: "Mi è sempre capitato così"

(La videointervista a Tananai)

Ventiquattro anni, tra i vincitori di Sanremo Giovani, Tananai è per la prima volta al Festival, in gara tra i Big: "Se me lo avessero detto un paio di mesi fa mi sarei messo a ridere. Fino all'altroieri ero a bermi i drinkini coi miei amici nei peggiori bar di Milano, figurati".

A poche ore dal suo debutto (si esibirà questa sera, nella seconda puntata del Festival), il cantautore milanese condivide le sue emozioni ai microfoni di Today: "E' una di quelle situazioni talmente tanto irreali, un traguardo talmente alto, che nemmeno lo sognavo. Ero un po' troppo coi piedi per terra. Ho scoperto che lo sognavo venendo qua, è la cosa più bella che mi sia successa".

"La mia canzone è una dichiarazione d'amore"

'Sesso occasionale' è la canzone con cui è in gara e contrariamente a quello che può far pensare il titolo, è un brano sull'importanza dell'amore: "Nella scrittura dei testi parlo di cose che mi succedono ed essendo un ragazzo come tutti gli altri, immagino che la gente ci si possa rispecchiare. E' una dichiarazione d'amore molto semplice e genuina". Spesso le più grandi storie d'amore nascono in questo modo, da una relazione fugace: "Tutte le volte che mi sono innamorato è successo così". E sulla crisi di valori di cui spesso si parla riferendosi alle nuove generazioni, non è d'accordo: "Il mondo si sta evolvendo e vedere ad esempio una grande attenzione nei confronti dell'ambiente, del cambiamento climatico, o anche il rispetto per le persone, per come si definiscono, comunque vogliano definirsi, per chiunque vogliano amare. Questa cosa la vedo come un innalzamento dei valori nella mia generazione. Sono molto contento che possiamo influenzare anche le generazioni passate". Sul toto-big: "Mahmood e Blanco, senza ombra di dubbio. Canzone strepitosa".