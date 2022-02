Sanremo 2022, scaletta ultima serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Venerdì 5 febbraio, l'ultima serata di Sanremo 2022. In scaletta d esibirsi per l'ultima volta saranno tutti i cantanti in gara, poi l'elezione del vincitore alla fine della puntata. Tra gli ospiti del gran finale l'attrice Sabrina Ferilli, che affiancherà il padrone di casa Amadeus.

I cantanti in ordine di esibizione

Sul palco tutti e 25 i cantanti partecipati al festival, ma l'ordine di esibizione non è stato ancora comunicato ufficialmente.

Gli ospiti dell'ultima serata

Nell’ultima serata arriva sul palco Sabrina Ferilli. L’attrice, protagonista di fiction e film di successo, e amatissima dal pubblico televisivo, è stata già due volte sul palco dell’Ariston. La prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come coconduttrice, e la seconda come ospite nel 2002.

Interverrano sul palco anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti, protagonisti durante la settimana di tanti eventi sulla nave da crociera ormeggiata davanti a Sanremo

Chi vince Sanremo secondo i pronostici

Stando ai pronostici, tra i favoriti alla vittoria ci sono Blanco e Mahmood col brano "Brividi".

Come votare

Nel corso della finale, i 25 Artisti torneranno a esibirsi nei loro brani inediti. Ma questa volta sarà soltanto il Televoto a decidere la classifica, che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti. Da questa graduatoria usciranno tre finalisti: i voti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Come votare al televoto? Si può chiamare il numero 894001 da telefono fisso o inviare un SMS da cellulare al numero 4754751. Per votare per la 72esima edizione di Sanremo basterà effettuare la chiamata al numero 894001 e digitare il codice dell’artista preferito o inviare un SMS al numero 4754751 contenente il codice dell’artista in gara. Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 voti a sessione. Il costo del televoto è di 0,51€.