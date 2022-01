Sanremo 2022, Drusilla Foer indossa vestiti già visti (e non solo): "Fatti dalla mia sarta, ho detto no ad alcuni brand"

È bastato il nome, Drusilla Foer, perché l’attenzione del pubblico si levasse curiosa su una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Nessun bisogno di presentazioni per chi già prima dell’annuncio di Amadeus conosceva l’affascinante personaggio nato dal genio di Gianluca Gori; forte, invece, l’interesse alla scoperta di dettagli e informazioni da parte di quanti si avvicinano ora alla figura della nobildonna toscana, icona di stile contraddistinta da un fascino elitario che si racconta anche attraverso i suoi abiti. E siccome “Sanremo è Sanremo” anche per la proverbiale predisposizione allo sfoggio di mode e modi di vestire da parte dei suoi protagonisti, va da sé che una prima donna del calibro di Drusilla Foer si impone sulla scena anche per il look scelto per apparire al vastissimo pubblico.

I vestiti di Drusilla Foer a Sanremo 2022

Contrariamente alla tradizione che associa stilisti e noti brand alle personalità della kermesse, la scelta di Drusilla Foer va in senso opposto: per Sanremo 2022 l’attrice ha scelto di non legarsi a nessuna famosa griffe, spiegando come la propria immagine possa essere un mezzo per veicolare il messaggio secondo cui è opportuno indossare gloriosamente più volte gli stessi capi di abbigliamento. Due gli abiti nuovi, cuciti per lei da una sarta di fiducia.

“Mi farò fare un paio di vestitini un po' così e per il resto indosserò quelli che già ho” ha detto Drusilla Foer a proposito dei look scelti nella terza serata del Festival. “Con molto dispiacere ho detto di no ad alcuni brand che ammiro e che mi hanno cercata, ma penso che dobbiamo far passare il segnale che l'economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, dagli atelier piccoli e quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che già ho e che forse sono stati già visti” ha aggiunto ancora, augurandosi che “la gente veda che le persone si rimettono le cose”. Sanremo non è ancora iniziato, ma basta questo per immaginare quanto possa Drusilla ne possa uscire meravigliosa protagonista.