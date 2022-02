Lo spacco di Ornella Muti, la grazia di Noemi, l’allegra eleganza di Gianni Morandi: i look della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 si ricorderà più per l’emozione dei suoi protagonisti che per gli abiti esibiti in un teatro Ariston tornato finalmente pieno dopo l’edizione dello scorso anno. Se gli occhi di Amadeus e di Damiano David dei Maneskin hanno brillato di commozione, non altrettanto hanno fatto i look di chi quel palco lo ha calcato. Poche le eccezioni: tra loro una folgorante Noemi, assoluta protagonista per una grazia che è passata anche dallo chiffon rosa cipria che è stato spettacolo. Apprezzato l’occhiale da vista di Ornella Muti che in cima alla proverbiale scala ha fatto rendere al massimo lo spacco vertiginoso del tipico abito da Sanremo. Da segnalare anche Massimo Ranieri e Gianni Morandi, due giganti della musica italiana che hanno saputo distinguersi per un’eleganza che, proprio perché tale, merita un elogio.

Amadeus. Emozionato come fosse la prima volta, i suoi occhi brillano come i punti luce della sua giacca. Nel ruolo di conduttore del Festival è lo stesso di sempre, elegante e luccicante. Ormai non si tratta di moda, il suo è uno stile che può piacere come no. A noi piace, è un 8.

Ornella Muti. Scende dalle scale con un abito che la rende una specie di scultura. E infatti un tantino ingessata pare, anche con il secondo look che scopre la coscia con uno spacco vertiginoso, ma nulla di più. Non convince, ma si premia il dettaglio dell’occhiale da vista a cui non rinuncia. Voto 6.

Achille Lauro. Eccolo, è sempre lui, ancora lui. Stavolta a torso nudo e scalzo. Deve stupire per forza e forse ci riesce. In positivo? Fate voi. Voto 5.

Yuman. Va sul sicuro con un total black di cui però non si coglie nulla. Rimandato.

Noemi. È la dimostrazione che la Bellezza ha la B maiuscola quando la grazia incontra l’eleganza. Lo chiffon rosa cipria è solo completamento, lo splendido valore aggiunto a un sorriso che merita un 10 pieno.

Gianni Morandi. Un signore della musica italiana che torna al Festival con un look che ricorda a tutti come si può essere eleganti con una giacca e un papillon votati all’allegria. Voto 8

La Rappresentante di Lista. Un duo che sa stare sul palco con un outfit che sembra classico ma non lo è: c’è energia, parecchia, e i dettagli della coroncina e dei capelli rosa lo dimostrano. Voto 7.

Michele Bravi. Delicati i fiori sulle maniche della giacca, entrano aggraziati in un’inquadratura che esalta una figura che si propone, ma non si impone. Bravo Bravi. Voto 7.

Maneskin. Vulcani di nero vestiti che non hanno bisogno di giudizi. I Maneskin si amano, eruttano energia come gli abiti che non indossano, ma interpretano. E la scelta di poggiare gigli bianchi sulle giacche per l’esibizione della loro Coraline è ennesima conferma di come questi ragazzi si meritino tutto.

Massimo Ranieri. Come Gianni Morandi, un signore che non ha certo bisogno di stupire con chissà quale stravaganza per lasciare un segno. Il suo un look eterno, come la voce d’altronde. Voto 8

Mahmood e Blanco. Mantello, trasparenze, poco colore, ma tanto tanto stile. Forse non piaceranno agli amanti del classico, ma nel contesto di una kermesse che serve anche per esaltare la personalità dei cantanti, il loro look è freccia tirata con l’arco di voci penetranti. Si premiano con un 8.

Matteo Berrettini. Eccelle su un campo da tennis come sul palco dell’Ariston. Per il talento, certo, ma pure per le doti che madre natura gli ha generosamente elargito e che stasera sono state molto ben vestite. Voto 9.

Ana Mena. Più che un abito, le tesserine di un mosaico adattate a gradevoli forme femminili. E come se non bastassero le tante tonalità di rosso, pure gli stivali si mettono. Troppo. Voto 5

Rkomi. Inguainato, più che vestito. Voto 5.

Dargen D'Amico. Vuole divertire e ci riesce con un ambo di colori che stridono e perciò piacciono. Viva l’originalità. Voto 8.

Orietta Berti. Se compare, merita automaticamente una menzione. Di corallo vestita, con punte acuminate sulle spalle e la leggendaria capigliatura rossa, si conferma sempre una presenza estrema a forma di creatura marina donata al Festival per seminare, finalmente, un po’ di sano brio. Non si dà un voto, è fuori da ogni giudizio.

Giusy Ferreri. Lasciano perplesse le trasparenze sbrilluccicanti, ma la linea classica del nero forse ne aveva bisogno. Comunque è un 5.