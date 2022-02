Sanremo 2022, i look da ricordare nella quarta serata (con Jovanotti e Morandi da 10 e lode)

Serata di cover e duetti quella dei venerdì 4 febbraio. I 25 cantanti si sono esibiti da soli o con un ospite, rendendo le quattro ore di diretta un caleidoscopio di colori, musica e spettacolo. Fondamentale l’apporto dei look esibiti sul palco: dalla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta alla coppia Morandi – Jovanotti che si sono presentati in smoking bianco, ecco gli abiti che restano impressi alla fine di questo penultimo appuntamento del Festival di Sanremo 2022.

Noemi. Dal delicato rosa cipria al nero più sensuale fino al fucsia, questa donna veste il climax della femminilità che sera dopo sera regala emozioni. Piacere per occhi e orecchie, anche oggi. Voto 10.

Giovanni Truppi. Stasera la fedele canotta festivaliera è stata declinata in rosso per essere abbinata al grande fiocco che Vinicio Capossela tiene al collo. Sarà l’accoppiata, ma non dispiace. Voto 6.

Maria Chiara Giannetta. Il tocco di Giorgio Armani si vede tutto. Niente lungo per la prima discesa dalla scala che affronta svelta: l’abito corto mette in vista gambe bellissime e le spalle scoperte sono perfette per un collier che brilla come il sorriso. Poi il lungo arriva, declinato in due vestiti che hanno reso l’attrice una bellissima padrona di casa.

Yuman. Non è lì per farsi notare per il look, vuole solo cantare ed essere apprezzato per la voce. Voto 6 per la presenza.

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants acquistano punti: i capelli rossi della cantante portano una nota di colore nella band affezionatissima alle tonalità tenebrose e la presenza del maestro Peppe Vessicchio, con la sua immagine sempre fedele a se stessa, è fondamentale per un 7 pieno.

Sangiovanni. Giacca e pantaloni candidi abbinati a quello che pare un grembiule acquistano punteggio grazie a Fiorella Mannoia che veste un tailleur di grande eleganza. La presenza di un’artista del suo calibro è determinante per un 7.

Emma. Il tailleur ricorda molto quello indossato da Achille Lauro un anno fa su quello stesso palco, ma la scollatura ammiccante conferma la costruzione di un’immagine in linea con la forte personalità. Meno convincente Francesca Michielin. Comunque insieme valgono 7.

Gianni Morandi e Jovanotti. Hanno vinto tutto, il podio della serata con il loro medley, ma non solo: per un’eleganza che è apologia dell’allegria, per un modo di indossare smoking bianchi che così uguali portano in tandem un’energia che esplode. Ricordano quelli indossati da Sean Connery in 007: quello era un film, Licenza di uccidere, qui è licenza sì, di dare 10 e lode.

Elisa. Con Elena D’Amario che rende spettacolo un corpo a servizio della danza è nuvola bianca che torna per ribadire il connubio con un colore che ormai è cifra stilistica. Voto 8.

Achille Lauro. La notizia è che si è vestito. Certo, mancano le scarpe, ma non si può avere tutto e subito. Accanto a lui c’è Loredana Bertè, così rassicurante con i suoi capelli turchini, la borsetta a tracolla e il fiocchetto rosso che smorza il total white del cantante. Tinte contrastanti ma che si bilanciano perfettamente. La coppia vale un bell’8.

Matteo Romano divide il palco con una donna del calibro di Malika Ayane che quanto ad eleganza fa scuola. Eppure, nonostante ciò, ancora appare penalizzato da un look che non rende giustizia alla sua giovane età. Insieme voto 6.

Irama con Gianluca Grignani. Catene al collo, cappello in testa e trucco marcato rendono la coppia protagonista di uno show più che di un’esibizione. Coraggiosi, ma si fermano a 5.

Ditonellapiaga e Rettore. Il rosso della pelle dei pantaloni concede una tregua al bianco e al nero che restano colori di forza di una coppia a cui ormai siamo molto affezionati. Un look che spacca anche stasera. Voto 8.

Iva Zanicchi. Resta ferma nella sobrietà di quella eleganza che aveva promesso sin dall’inizio. Voto 7

Ana Mena con Rocco Hunt. Questo stile da perenne liceale pronta al sabato discotecaro non la premia. Voto 5

La Rappresentante di Lista. Spaziale l’argento del trench di pelle come degli stivali, un flash che si premia con un pienissimo 8.

Michele Bravi. È un verde speranza che ancora non si era visto così acceso, perciò si premia con un 8 pieno.