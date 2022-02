Elisa è luce, Emma sorprendente, Lorena Cesarini rivelazione: i look della seconda serata

I protagonisti di questa seconda serata regalano decisamente più estro rispetto ai colleghi che li hanno preceduti: oggi c’è più colore nei look apparsi in cima alla famigerata scala e scesi sul palco con dettagli che esprimono la volontà di farsi notare anche per un certo stile.

Lorena Cesarini entra come timida conduttrice accanto ad Amadeus e, uscita dopo uscita, la si scopre sempre più rilassata e sempre più elegante: dall’oro al floreale fino alla stampa ruggente, ogni vestito è indossato con un portamento che non sarà da professionista delle passerelle, ma comunque contribuisce a renderla una rivelazione. Sorprende anche Emma che dona una nuova immagine di sé, più matura, adulta, consapevole della sua femminilità e generosa nel mostrare con garbo décolleté e coscia velata da collant. Colpisce per un’immagine raffinata e priva di qualsiasi orpello inutile Elisa, bellissima nella purezza del bianco. E colpisce pure, ma in tutt’altro, Irama che sceglie di indossare un centrino traforato al posto di una camicia.

Sangiovanni. Sembra un cofanetto di fard con tutte queste nuance di rosa in movimento. Accanto ad Amadeus è stato un trionfo esagerato. Diverte, ma così è troppo. Voto 5.

Lorena Cesarini. Incantevole nel primo abito color oro indossato con l’emozione di una debuttante. Sorride di semplicità, si commuove e guardarla è un piacere. Su di lei anche la tigre stampata si addomestica. Voto 9.

Giovanni Truppi. Una canottiera nera come fosse a casa sua in una solitaria serata casalinga in cui annoiandosi imbraccia una chitarra e canta. Peccato che a vederlo ci sono 10milioni di persone. E non è un bello spettacolo. Voto 4.

Le Vibrazioni. Il 4 non è per la giacca che tutto sommato sarebbe passata, ma per quella camicia sbottonata sul dorso che mostra catene appese non gradite.

Emma. Gran classe l’abito che scopre una coscia e il collant ricamato. Il décolleté è importante almeno quanto il collier che indossa. Graziosa anche Francesca Michielin che la dirige con un abito che ricorda quello indossato l’anno scorso da cantante in gara. Brava, così si fa: un vestito si riutilizza anche nelle occasioni importanti, soprattutto quando è così bello. Insieme, è un 8.

Matteo Romano. È il più giovane dei cantanti in gara e pare che per lui sia stato voluto un look che lo rendesse coetanei dei colleghi. C’è tempo per crescere. Voto 5.

Iva Zanicchi. Aveva detto che il suo sarebbe stato un look sobrio ma elegante: promessa mantenuta. Professionista anche di stile. Voto 7.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Che energia, signori. E che look! Il bianco che trova il nero in una geometria di linee che è perfetto incastro di due donne che quel palco non si limitano a calcarlo: lo dominano. Voto 9.

Elisa. Torna all’Ariston, come 22 anni fa, in bianco. Allora Luce era il testo della canzone che portò in gara e le valse la vittoria. Oggi Luce è lei, vestita con la semplicità di un candore che serve a illuminare tutto. E a dire che questa è classe. Voto 10.

Fabrizio Moro. Un bell’abito, non c’è che dire. Ma nulla di più. 6.

Tananai. Con le scarpe da tennis? Non le ha messe Matteo Berrettini ieri, ora le indossa lui e dovremmo far finta di nulla? No. Bastano quelle perché sia un 4.

Irama. Sembra una rete da pesca, ma forse è più un centrino, uno di quelli fatte dalle nonne e messi sul tavolo buono del soggiorno. Comunque non una cosa con cui presentarsi a Sanremo, suvvia. Voto 4.

Aka 7even. Una carta da parati avanzata dall’ultima ristrutturazione della stanza in cui non si ospiterà mai nessuno e confezionata come un completino sobrio sobrio. Carina la fantasia floreale, ma gli occhi a furia di guardarla ne risentono. Voto 5.

Highsnob e Hu. Total black (stivaletti a parte) uno, total white l’altra. Due blocchi che sembrano non comunicare, ma invece alla fine si sintonizzano. Loro, almeno. Voto 6.