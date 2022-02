Drusilla protagonista, Noemi conferma, Rettore e Ditonellapiaga energia pura: i look della terza serata

Drusilla Foer assoluta protagonista della terza serata del Festival. E non solo perché chiamata a presentare le canzoni accanto ad Amadeus, ma per un modo di essere, di stare sul palco che altro che “l’anziana valletta” che pensava di fare lì, nel tempio dello spettacolo italiano. Ha sceso quelle scale che tanto temeva le costassero un femore di blu vestita, con un portamento che avrebbe reso prezioso qualsiasi abito. E tale, infatti, pregiatissima è apparsa la figura dai capelli canuti alla platea che l’ha applaudita sin dal primo momento. La nobildonna fiorentina dall’età ignota aveva promesso di indossare “vestitini un po’ così”, alcuni già visti “perché la gente deve vedere che le persone si rimettono le cose”, altri realizzati dalla sua sarta di Firenze. Ma a vederla nel corso della serata, così algida e pure così vicina, raffinata e affabile, gli abiti sono passati in secondo piano, offuscati dall’espressione di una femminilità non imitata, ma profondamente interpretata, a suo modo.

Per quanto riguarda i 25 cantanti che hanno cantato i loro brani sul palco, ognuno ha dato il giusto apporto di estro, eleganza e originalità all’appuntamento con la gara canora e con la moda. Tra promossi, bocciati e rimandati, ecco com’è andata, secondo noi.

Giusy Ferreri. Smette il lungo con trasparenze ad altezza vita a favore di un serioso tailleur squarciato sempre ad altezza vita. Abbiamo capito dove deve puntare lo sguardo di chi la guarda, anche se resta un po’ perplesso. Voto 6

Highsnob & Hu. Il look non si allontana molto da quello sfoggiato ieri, evidentemente si piacciono così. De gustibus. Voto 5.

Fabrizio Moro. Non ama il colore, predilige il nero anche stavolta. D’altronde. ‘nomen omen’. Non va oltre nemmeno stasera. Comunque piace. È un 7.

Aka 7even. Completo color cipria su candida camicia: bomboniera delicatissima. Poi l’inquadratura si allarga, lo sguardo scende e coglie il dettaglio dello stivaletto nero con suola cingolata. Un grande boh che vale 4.

Massimo Ranieri. Per chi non sapesse che a vestirlo è Versace, oggi la cravatta logata con la Medusa della griffe scaccia via ogni ignoranza. La cravatta lo rende un testimonial di brand, gialla per giunta, nel caso ci fosse il rischio che non fosse notata. Peccato. Voto 5.

Dargen D'Amico. Se l’abito deve esaltare il brano, il cromatismo che “se ne fotte” delle diottrie del pubblico che lo guarda ballare ci sta tutto. Lui però si è presentato con l’occhiale da sole… Per autodifesa. Si premia l’allegria. Voto 7.

Irama. Le maniche sono out perché sono i bicipiti i protagonisti. Loro e i tatuaggi che, già che ci sono, vanno mostrati, giustamente. E come se non bastasse, pure ai capelli si dà quel tocco di originalità, perché a qualcuno certo piacerà. Ecco, noi non siamo tra quelli. Meno estro e più stoffa, grazie. Voto 4.

Cesare Cremonini. Fuori gara, ma è una presenza che ingentilisce tutto e non può non essere menzionata. I luccichii della giacca sono gli stessi che si sentono dentro ascoltando la sua voce, bella al punto tale da perdonarlo per quel bottone insolente aperto sul petto. Valore aggiunto alla serata. Voto 9.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Scelgono ancora il bianco e il nero e lo fanno indossando pizzi trasparenti, bande sui pantaloni, maniche ampie che fanno salire la nostalgia dei tempi in cui la moda era estro geniale. Voto 10.

Michele Bravi. Inizia a delinearsi l’idea che le maniche siano insofferenti ai protagonisti maschili di questo Festival. Il rosso acceso è già un pugno nell’occhio; ma poi, i guantini di pelle in tinta, con i fiori dorati che aggiungono roba alla roba già eccessiva, quell’occhio lo rendono livido proprio. Troppo, davvero troppo. Voto 4.

Rkomi. La T-shirt bianca, di solito, è un passepartout. Anche in questo caso che è stata scelta per esaltare il pantalone rocchettaro e il guantino. Magari piacerà ai suoi fans. Voto 6.

Mahmood e Blanco. Proprio come le loro voci, anche stavolta i loro abiti, pesanti e leggeri, trasparenti e coprenti, uno bianco e l’altro nero, si incastrano in un equilibrio perfetto. È un 9.

Gianni Morandi. Con papillon, revers sbrillucicanti e camicia bianca è impossibile non meritare un 8. Se poi quell’abito veste chi si muove con un’energia che è ode all’eternità di una giovinezza interiore, allora il voto sale e diventa 10.

Tananai. Da lontano pareva che si fosse incautamente pulito le mani infarinate addosso prima di entrare in scena, poi l’inquadratura permette di comprendere che l’effetto impanatura è stato drammaticamente voluto. Anche lui toglie la giacca a fine esibizione… Sempre più certi che per qualcuno, le braccia nude, quest’anno, siano ok. Sempre più certi che per noi, invece, no. Voto 5.

Elisa. Fedele a se stessa, torna vestita di bianco. Dopo tutto questo spettacolo di giacche tolte, tatuaggi mostrati, fantasie roboanti il suo abito è eccezionale semplicità che colpisce più di qualsiasi stravaganza. Si apprezza e si premia anche per questo con un 10.

La Rappresentante di Lista. È un divertente abito di scena quello indossato dal duo composto da Veronica Luccesi e Dario Mangiaracina: immancabile coroncina, abiti rosa in pendant con i capelli di lui, insieme divertono perché sono i primi a divertirsi. Voto 7.

Iva Zanicchi. Blu, nero, ricami, tessuti sovrapposti… Abbonda tutto e tutto appesantisce. Voto 5.

Achille Lauro. Copre il torso che però sempre nudo resta, appannaggio di chi da lui si aspetta la solita provocazione che alla seconda esibizione già non provoca più. Almeno un po’ è vestito. Voto 6 per l’impegno.

Matteo Romano. Era davvero una maglia della salute quella sotto la camicia blu? Nel dubbio è un 5.

Ana Mena. Pancia scoperta, gambe scoperte, braccia scoperte. A coprirle qualche centimetro di pelle nuda solo i capelli. Almeno quelli. Voto 5.

Sangiovanni. Drusilla Foer, sul palco con indosso un’elegantissima tenuta da notte, gli ha detto quello che è passato per la testa di chi lo ha visto palesarsi con una casacca rosa confetto: “Anche tu in pigiama?!”. “Più una tuta da lavoro…”, la sua risposta. Ah beh, allora cambia tutto. Tranne il voto 5.

Emma. Anche stasera esibisce uno spacco importante, ma colori e tessuti, bordeau e rosa, velluto e pizzi, sono un sovraccarico. Bello l’effetto delle maniche. Voto 6.

Le Vibrazioni. Affezionati al dark e oltre non si va. Le collane al collo non mancano mai. Voto 6.

Giovanni Truppi. Ancora una canottiera, non si scolla dal suo outfit. Voto 5

Noemi. Sceglie il nero, ma osa di più con le scollature profonde che portate così solo esaltano una figura che ormai si ama. Voto 9.