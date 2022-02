Sanremo, Yuman: "La musica deve fare bene, non gli stream"

(La videointervista a Yuman)

Vincere Saremo Giovani e ritrovarsi al Festival in gara tra i Big. Un sogno che Yuman non riusciva neanche a immaginare fino a poco tempo fa, invece eccolo sul palco dell'Ariston con la sua 'Ora e qui': "Cantare su quel palco è tutto, un'emozione pazzesca - ha detto ai microfoni di Today -. Poi c'è l'orchestra che è magnifica e ti dà quell'in più che serve".

Un titolo molto chiaro, come il testo, che il cantautore ci ha spiegato: "Cogliere l'attimo, carpire il presente e viversi tutto con sicurezza. Spero che questa canzone accomuni le persone, perché la musica prima di tutto deve fare bene, prima degli stream. Se ti fa bene è una bella canzone. Credo che la musica debba lanciare un messaggio e fare bene".

Per diversi anni ha vissuto tra Londra e Berlino, città che hanno influenzato la sua musica, poi l'esigenza di tornare a casa: "Mi fa un bell'effetto. Ho più consapevolezza e forse ho trovato una chiave di volta nella scrittura in italiano". A Sanremo ha realizzato un altro sogno, quello di incontrare Gianni Morandi: "E' una persona d'oro e si vede che non è qui per gareggiare, per essere il migliore, ma per viversela. Mi ci sono ritrovato". Sul toto-big il nome è d'obbligo: "Grande Morandone. Morandi nazinale, tutta la vita".