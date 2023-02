1 - La furia di Blanco, che per problemi tecnici non sentiva la sua voce in cuffia e ha devastato il palco, prendendo a calci la scenografia. Fischi in platea, Amadeus imbarazzato, lui non si è scomposto: "Non andava la voce, allora ho pensato 'mi diverto comunque'" ha detto. Diciamo che non ha divertito proprio tutti, ma sicuramente ci ha svegliato dopo tre ore abbastanza noiose.

2 - Il monologo di Chiara Ferragni. O meglio, la lettera alla Chiara bambina. Lettera che ha scritto da sola, ha tenuto a precisare. "Su questo non ci sono dubbi" è il commento più gettonato sui social dopo che l'ha letta. Una carrellata di ricordi su com'era e dove è arrivata, senza far mancare riflessioni su sessismo ed emancipazione. Praticamente un voice over di una puntata dei Ferragnez.

3 - Il primo posto provvisorio di Marco Mengoni. Ieri sera ha votato solo la sala stampa e in classifica ci sono solo i 12 Big che si sono esibiti, quindi tutto può cambiare, ma l'esibizione di Marco Mengoni è stata davvero da brividi, per non parlare della canzone, "Due vite". Bellissima. Peccato per Ariete e Giancluca Grignani: due gran pezzi, ma esibizioni da dimenticare.